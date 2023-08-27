В Израиле создали вызвавшую споры комиссию по шпионскому ПО

Расследование коснется в том числе израильской NSO Group, которая столкнулась с обвинениями в использовании ее ПО для слежки за политиками и журналистами по всему миру

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Правительство Израиля создало комиссию для расследования возможных злоупотреблений со стороны полиции путем использования шпионского софта, пишет Bloomberg.

О создании комиссии объявил соратник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министр юстиции Ярив Левин. Объектом изучения станет в том числе шпионское ПО израильской NSO Group, столкнувшейся с обвинениями в том, что ее программа Pegasus использовалась для слежки за политиками и журналистами по всему миру.

В июле 2021 года несколько СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz, Les Echos и другие) сообщили, что власти ряда стран (Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Израиля, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды, Саудовской Аравии) следили за журналистами, политиками и активистами через их смартфоны с помощью шпионской программы Pegasus. NSO Group назвала расследование безосновательным и заявила, что работает с соблюдением этических норм. Производитель шпионского ПО утверждает, что продает свои технологии правоохранительным органам и правительствам для борьбы с преступностью и терроризмом и расторгает договоры с клиентами, которые используют его продукцию не по назначению. В конце 2021 года Bloomberg и Financial Times сообщили, что NSO начала рассматривать возможность продажи своего бизнеса или закрытия подразделения Pegasus. С исками в суд против компании, обвиняя ее в нарушении конфиденциальности пользователей, обращались Apple и мессенджер WhatApp. В 2022 году Reuters узнал, что объектами слежки с помощью шпионского софта NSO стали чиновники Европейской комиссии. В середине того же года The Washington Post писала, что переговоры о покупке шпионской программы Pegasus ведет подрядчик Пентагона, компания L3Harris.

Против создания комиссии выступали служба безопасности Израиля, прокуратура и полиция. Одним из аргументов стал риск раскрытия источников и методов работы спецслужб в борьбе с терроризмом. Кроме того, как отмечает The Jerusalem Post, комиссия "теоретически" сможет вмешиваться в расследование по делам о коррупции в отношении Нетаньяху. Как отмечает Bloomberg, судебный процесс в отношении премьера продолжается с 2020 года и, вероятно, может затянуться еще на несколько лет. Нетаньяху обвинения в коррупции отвергает.

Разработчик шпионского софта NSO Group избегал проверок в Израиле до прошлого года, пока газета Calcalist не сообщила, что правоохранительные органы страны использовали программу Pegasus без судебного разрешения для прослушивания граждан, включая ключевого свидетеля обвинения по делу Нетаньяху. Минюст Израиля в своем отчете оспаривал информацию издания и заявлял, что полиция в своей практике использовала менее мощную программу NSO Group — Saifan, но признавал ее использование без надлежащего надзора.

Bloomberg пишет, что создание комиссии выглядит как попытка выяснить, использовалось ли шпионское ПО в расследованиях в отношении Нетаньяху. Юридический советник правительства Израиля Гали Бахарав-Миара сравнила предоставление правительству полномочий расследовать дела премьер-министра или любые другие с «препятствованием правосудию».

The Jerusalem Post называет конфликт вокруг создания комиссии «началом одной из самых ожесточенных битв». Противостояние правительства Израиля и органов следствия ранее коснулась вопроса судебной реформы, которой занимается кабинет Нетаньяху и которое вызвало протесты в Израиле, отмечает Bloomberg.