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Володин назвал законы, вступающие в силу в сентябре

Среди новых законов: пометка контекстной и таргетированной рекламы в интернете, сокращение обязательной для учителей документации, определение минимальной доли в жилье на одного человека и защита персональных данных
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

С сентября на смартфоны в России будет обязательно предустановлен отечественный магазин приложений, этот закон принят в связи с ограничениями от зарубежных компаний по установке приложений части российских компаний. Об этом в Telegram напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, с сентября покупателю не смогут отказать в предоставлении услуги, если он не желает предоставлять личную информацию, когда это не обязательно по закону. Запрещена и биометрическая обработка данных детей и подростков до 18 лет, об утечках персональных данных операторы будут обязаны сообщать в профильные ведомства в течение суток после обнаружения проблемы.

Володин добавил, что с сентября также появится «четкий перечень документов», которые будут обязаны предоставлять школы, учителей освободят от необходимости заполнения остальной документации. По словам спикера, такое решение приведет к тому, что учителя смогут больше времени уделить работе с детьми.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Собственники многоквартирного дома с 1 сентября смогут выбрать управляющую компанию, только если за нее проголосовали более 50% владельцев жилья, прежде договор мог быть заключен в случае одобрения 25% собственников плюс один голос. Володин пишет, что таким образом законодатели намерены исключить потенциальные конфликтные ситуации между жильцами.

Доля квартиры одного собственника в перерасчете на метры не сможет быть меньше 6 кв. м, таким образом в Госдуме планируют бороться с микродолями, мошенническими сделками и черными риелторами, отметил спикер. Согласно закону, вступающему в силу с сентября, в судебном порядке можно будет изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия второго сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

Контекстную, таргетированную и медийную рекламу в интернете со следующего месяца будет необходимо помечать словом «реклама», а участников рынка обяжут передавать в единую систему учета данные о рекламных компаниях, среди этой информации — информация о параметрах аудитории. В случае, если иностранное лицо, «осуществляющее деятельность в интернете» на территории России, не передаст требуемые данные, по отношении к нему могут применять «меры понуждения», сказано в публикации Володина.

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