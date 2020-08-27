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Ректор МГУ отказался лишать Лукашенко статуса почетного профессора

Виктор Садовничий считает, что предложение лишить Александра Лукашенко звания почетного профессора МГУ — это «глупость». Профессором МГУ президент Белоруссии является с 1996 года
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что университет не намерен лишать президента Белоруссии Александра Лукашенко статуса почетного профессора. Об этом сообщает ТАСС.

«Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела», — заявил ректор.

С просьбой о лишении Лукашенко звания почетного профессора к ректору и ученому совету университета обратились авторы петиции, опубликованной на сайте Change.org. Как следует из информации о петиции, ее составила группа сотрудников МГУ — члены профсоюза «Университетская солидарность», а также выпускники и учащиеся. К полудню 27 августа ее подписали свыше 42 тыс. человек.

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«Мы, сотрудники, учащиеся, выпускники Московского университета категорически осуждаем полицейское насилие в отношении участников мирных протестов и выражаем поддержку белорусским коллегам и всем гражданам, выступающим за демократические перемены в стране. Мы считаем, что репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета», — пишут авторы петиции.

Звание почетного профессора ученый совет МГУ присвоил Александру Лукашенко в 1996 году. На тот момент он уже почти два года был президентом Белоруссии.

Текст петиции также размещен на сайте профсоюза «Университетская солидарность» и издания DOXA. Там указан полный список подписавших петицию, большинство в котором составляют выпускники университета.

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Теги: МГУ, Александр Лукашенко
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