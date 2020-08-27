Ректор МГУ отказался лишать Лукашенко статуса почетного профессора
Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что университет не намерен лишать президента Белоруссии Александра Лукашенко статуса почетного профессора. Об этом сообщает ТАСС.
«Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела», — заявил ректор.
С просьбой о лишении Лукашенко звания почетного профессора к ректору и ученому совету университета обратились авторы петиции, опубликованной на сайте Change.org. Как следует из информации о петиции, ее составила группа сотрудников МГУ — члены профсоюза «Университетская солидарность», а также выпускники и учащиеся. К полудню 27 августа ее подписали свыше 42 тыс. человек.
«Мы, сотрудники, учащиеся, выпускники Московского университета категорически осуждаем полицейское насилие в отношении участников мирных протестов и выражаем поддержку белорусским коллегам и всем гражданам, выступающим за демократические перемены в стране. Мы считаем, что репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета», — пишут авторы петиции.