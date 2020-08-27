Комиссар ЕС по торговле уволился из-за нарушения режима карантина

Комиссар Евросоюза по торговле Фил Хоган подал в отставку на фоне скандала, разразившегося из-за нарушения им правил, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Заявление об отставке опубликовало издание The Irish Times.

Ранее Хоган посетил ужин, устроенный гольф-клубом, на западе Ирландии. Вместе с политиком на мероприятии присутствовали и другие гости. В Ирландии действует запрет на проведение массовых мероприятий.

В своем заявлении Хоган отметил, что разногласия по поводу его недавнего визита в Ирландию отвлекали его от работы и подрывали бы его деятельность в ближайшие месяцы.

«Я глубоко сожалею, что моя поездка в Ирландию <...> вызвала столько беспокойства, тревоги и расстройства. Я всегда старался соблюдать все действующие ограничения, введенные из-за COVID-19 в Ирландии, и понимал, что я соблюдал все рекомендации [системы] общественного здравоохранения, в особенности после подтверждения отрицательного результата на COVID-19», — заявил Хоган.

Он также принес свои извинения ирландскому народу за ошибки, сделанные им во время визита