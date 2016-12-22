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«Миротворец» обвинил основателя Pink Floyd в антиукраинской пропаганде
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«Миротворец» обвинил основателя Pink Floyd в антиукраинской пропаганде
Политика, 19:14
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«Миротворец» обвинил основателя Pink Floyd в антиукраинской пропаганде
База данных украинского «Миротворца» пополнилась экс-лидером Pink Floyd Роджером Уотерсом. В интервью российским СМИ он заявлял о правах России на Крым
Роджер Уотерс (Фото: Radu Sigheti / Reuters)

Украинский сайт «Миротворец» внес в базу данных экс-лидера и одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Музыканта обвинили в «антиукраинской пропаганде» из-за интервью российской газете «Известия», следует из карточки Уотерса, размещенной на сайте.

«Антиукраинская пропаганда. Покушение на территориальную целостность Украины. Участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией» — так сформулированы на сайте претензии его основателей к экс-лидеру Pink Floyd. Вместо биографии музыканта в его личной карточке стоит ссылка на «Википедию».

На сайте также размещены ссылки, на основании которых было принято решение о внесении Уотерса в базу данных «Миротворца». Все сообщения, перечисленные авторами, основаны на интервью, данном британским музыкантом 27 августа «Известиям». «Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия», — ответил он на прозвучавший в ходе интервью вопрос о статусе Крыма.

Кроме того, в интервью Уотерс возложил ответственность за раскол на Украине после смены власти на США. Виктория Нуланд (официальный представитель Госдепартамента США в 2011–2013 годах. — РБК) во всем виновата, она все это организовала, и теперь страна там разделена на две части. Я не знаю, как Украина выйдет из всей этой ситуации, но обвинять в этом Россию просто смешно», — заявил он. Поддержал Уотерс и российскую позицию по Сирии, назвав обвинения в адрес Дамаска и Москвы об организации химатак «фейковыми».

В Россию 74-летний Уотерс прибыл в рамках мирового турне Us+Them. В Москве его концерт состоится 31 августа.

Сайт «Миротворец» был основан украинскими активистами в 2014 году. В его базу данных вносятся все лица, которых создатели сайта считают причастными к действиям против Украины и поддержке политики России в отношении Киева. В списки «Миротворца» в разное время попадали артисты Юрий Стоянов, Гоша Куценко, Константин Хабенский, блогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) и даже президент Сирии Башар Асад, чьи дети в 2017 году провели лето в лагере «Артек» в Крыму.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: «Миротворец» , Pink Floyd
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