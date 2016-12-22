США опровергли американское гражданство лидера «мусорных протестов»

Министерство внутренней безопасности США отрицает наличие американского гражданства у лидера «мусорных протестов» в Волоколамске Артема Любимова. Ранее СК возбудил уголовное дело на него за нарушение закона о двойном гражданстве

Артем Любимов (Фото: LamagradTV / YouTube)

Атташе американского посольства в Вене Сара Бэй опровергла наличие американского гражданства у одного из лидеров протестного движения в Волоколамске Артема Любимова (копия ее письма активисту имеется у РБК).

По версии следствия, Любимов, будучи гражданином США, не оповещал об этом миграционные органы с 2014 года. В результате Главное следственное управление СК по Московской области возбудило в его отношении дело по статье 330.2 Уголовного кодекса (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина иностранного гражданства, грозит штрафом до 200 тыс. руб. или обязательными работами до 400 ч).

​Любимов говорил РБК, что утром 15 августа к нему пришли сотрудники ФСБ с ордером на обыск. Наличие американского паспорта он отрицал, предоставив РБК копию своего загранпаспорта с американской визой (США не выдают визы своим гражданам). Два близких к следствию источника РБК сказали, что следователи получили информацию о наличии у Любимова гражданства США с 2000-го года от управления международного сотрудничества ФСБ, которое, в свою очередь, ссылалось на информацию от посольства США в Вене.

В итоге Любимов обжаловал возбуждение дела в московской прокуратуре и сам решил послать запрос в посольство США в Вене. Атташе Бэй пишет ему, что активист не является американским гражданином и не подавал заявки на гражданство. В письме она ссылается на информацию от иммиграционной и таможенной полиции США (входит в М​инистерство внутренней безопасности США). Бэй сказала РБК, что не уполномочена давать комментарии. РБК отправил запрос в Министерство внутренней безопасности с просьбой прояснить публичную позицию США по поводу возбуждения уголовного дела.

Подмосковный бизнесмен Любимов выступал соорганизатором акций протеста против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске. С начала года в ряде городов Подмосковья прошли протесты из-за ухудшения экологической ситуации вокруг мусорных полигонов. В частности, 21 марта в Волоколамске закидали снежками подмосковного губернатора Андрея Воробьева, приехавшего навестить людей, отравившихся из-за выброса свалочного газа. 1 апреля в центре Волоколамска прошел митинг с требованием закрыть полигон «Ядрово» и призывами к отставке губернатора.

2 апреля Истринский районный суд назначил Любимову 15 суток административного ареста за неповиновение полиции, а в его доме прошли обыски.