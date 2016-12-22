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AP рассказало об атаках «русских хакеров» на Вселенский патриархат
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AP рассказало об атаках «русских хакеров» на Вселенский патриархат
Политика, 16:38
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AP рассказало об атаках «русских хакеров» на Вселенский патриархат
Associated Press выявило новую цель атак российских хакеров — Вселенский патриархат в Константинополе. «Православные кибератаки» направлены против попыток Киева получить церковную независимость от Москвы, утверждает агентство
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Хакеры, связанные в Россией, пытались взломать адреса электронной почты, имеющей отношение к константинопольскому патриарху Варфоломею, утверждает AP. По версии агентства, это может быть связано с попытками неканонической Украинской православной церкви добиться автокефалии.

Агентство указывает, что электронные адреса, связанные с Константинопольским патриархатом, оказались в списке из 4,7 тыс. адресов, ставших целью кибератак хакерской группы Fancy Bear, которую обвиняют в связях с российскими властями. Этот список был опубликован еще в ноябре компанией Secureworks, отследившей работу хакеров.

Источники AP в церковных структурах отметили, что руководство патриархата запрещает им говорить с журналистами о попытках взломов в связи с высокой чувствительностью этой темы. Вместе с тем они указали, что сам 78-летний Варфоломей электронную почту не использует. Однако к электронным средствам связи прибегают его приближенные, в том числе епископы Константинопольской православной церкви Эммануил и Елпидофор.

По данным AP, с целью взлома хакеры рассылали религиозным деятелям фишинговые письма, предлагая скачать вредоносные файлы на свой компьютер. В октябре несколько десятков православных деятелей получили фальшивые письма, подписанные Никосом Георгиусом Папакристо, назначенным незадолго до этого официальным представителем патриархата. «Дорогие отцы, братья и сестры во Христе! Я очень рад служить церкви на этом посту. Некоторые идеи о том, как будут выстраиваться связи с общественностью и прессой, находятся в приложенном к письму файле», — говорилось в сообщении. На самом же деле файлы содержали вредоносное программное обеспечение, предназначенное для тайной слежки за компьютерами пользователей.

В списке адресатов подобных кибератак хакеров журналисты AP нашли представителя папы римского в Киеве и ряд деятелей украинской грекокатолической церкви, представителей украинской неканонической церкви. Были среди них и священники, относящиеся к разным религиозным объединениям в США.

Именно вселенский патриарх Варфоломей обладает полномочиями, чтобы признать независимость украинской церкви от Московского патриархата. Соответствующее прошение было направлено ему украинскими властями в апреле. Обращение Киева принято Константинопольским патриархатом к рассмотрению.

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В конце июля делегация Вселенского патриархата в Киеве огласила послание от Варфоломея, в котором говорилось, что «конечная цель» Константинопольской церкви — это «дарование украинской церкви автокефалии».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: хакеры , кибератака , патриарх
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