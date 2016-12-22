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Вице-премьер Италии пообещал блокировать принятие бюджета Евросоюза
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Вице-премьер Италии пообещал блокировать принятие бюджета Евросоюза
Политика, 16:21
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Вице-премьер Италии пообещал блокировать принятие бюджета Евросоюза
По словам Луиджи Ди Майо, Италия будет брать пример с других государств ЕС, которые «не делают то, что для них неудобно», и будет блокировать то, что ей не подходит
Луиджи Ди Майо (Фото: Max Rossi / Reuters)

Вице-премьер Италии и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо, представляющий движение «Пять звезд» (политическая партия, контролирующая в союзе с «Лигой Севера» парламент страны), заявил, что Италия будет блокировать принятие бюджета Евросоюза, сообщает Bloomberg. По словам политика, это объясняется невыполнением достигнутых ранее договоренностей об урегулировании миграционных потоков.

​«Мы рассмотрим все меры в переговорах о европейском бюджете и будем блокировать то, что нам не подходит», — заявил Ди Майо в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

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Вице-премьер подчеркнул, что другие государства ЕС «не делают то, что для них неудобно», имея в виду отказ ряда стран пускать к себе мигрантов, прибывающих в Италию морским путем.

Ди Майо напомнил, что ранее сам премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна не может выполнять требования ЕС к бюджету, пока вопрос о миграции остается нерешенным, отметил Ди Майо. В интервью газете La Stampa в понедельник, 27 августа, вице-премьер заявил, что Италия готова наложить вето на принятие бюджета ЕС.

По данным Bloomberg, Италия не сможет в одиночку заблокировать принятие бюджета ЕС на 2019 год, так как для его принятия будет достаточно поддержки квалифицированного большинства членов Совета ЕС. Обсуждение долгосрочного бюджета ЕС на 2021–​2027 годы пока находится на начальной стадии, и, как отмечает Bloomberg, против предложений Еврокомиссии при его принятии может выступить не только Италия, но и другие страны ЕС.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Италия , Евросоюз
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