Вице-премьер Италии пообещал блокировать принятие бюджета Евросоюза

Вице-премьер Италии и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо, представляющий движение «Пять звезд» (политическая партия, контролирующая в союзе с «Лигой Севера» парламент страны), заявил, что Италия будет блокировать принятие бюджета Евросоюза, сообщает Bloomberg. По словам политика, это объясняется невыполнением достигнутых ранее договоренностей об урегулировании миграционных потоков.
«Мы рассмотрим все меры в переговорах о европейском бюджете и будем блокировать то, что нам не подходит», — заявил Ди Майо в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Вице-премьер подчеркнул, что другие государства ЕС «не делают то, что для них неудобно», имея в виду отказ ряда стран пускать к себе мигрантов, прибывающих в Италию морским путем.
Ди Майо напомнил, что ранее сам премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна не может выполнять требования ЕС к бюджету, пока вопрос о миграции остается нерешенным, отметил Ди Майо. В интервью газете La Stampa в понедельник, 27 августа, вице-премьер заявил, что Италия готова наложить вето на принятие бюджета ЕС.
По данным Bloomberg, Италия не сможет в одиночку заблокировать принятие бюджета ЕС на 2019 год, так как для его принятия будет достаточно поддержки квалифицированного большинства членов Совета ЕС. Обсуждение долгосрочного бюджета ЕС на 2021–2027 годы пока находится на начальной стадии, и, как отмечает Bloomberg, против предложений Еврокомиссии при его принятии может выступить не только Италия, но и другие страны ЕС.