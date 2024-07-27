Саратовский губернатор предложил обязать школы посещать «Музей СВО»

«Музей истории СВО» открылся в Саратове в июле прошлого года. Глава региона Роман Бусаргин также поручил создать филиалы музея во всех муниципалитетах

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил обязательно включить в школьное расписание посещение «Музея СВО».

«Считаю, что все наши бойцы достойны того, чтобы об их подвигах знали и помнили», — написал он в телеграм-канале.

«Музей истории СВО» открылся в Саратове в июле прошлого года. На открытие приезжал Бусаргин. «На одной площадке собраны предметы, которые привезли волонтеры с территории Донбасса, и семейные архивы наших военнослужащих», — сообщала пресс-служба губернатора. Там также выставлены документы и фотографии участников освобождения Донбасса в годы Великой Отечественной войны.

Бусаргин накануне сообщил, что поручил создать филиалы «Музея СВО» во всех муниципалитетах. По его словам, за время работы саратовского музея он «стал знаковым местом, куда приходят жители и гости города, бывшие и действующие участники боевых действий, в том числе СВО». На экскурсии также регулярно приезжают школьники со всех районов области, добавил он.

Создать музеи, «посвященные событиям специальной военной операции и подвигам ее участников», Владимир Путин поручил в апреле прошлого года.

Весной этого года издание 66.RU писало, что бывший депутат городской думы Екатеринбурга Олег Хабибуллин планирует открыть «Путин Центр» и «Музей СВО» в недостроенном корпусе бывшего Делового центра внешнеэкономической деятельности. «Почему в стране, которая возродилась и живет благодаря нынешнему президенту, нет места, куда бы могли прийти не только туристы и иностранцы, а главное — молодежь, и увидеть на интерактивном табло историю страны за последние 30 лет? Здесь будут не только информационные стенды, но и исторические предметы и артефакты. Весь проект мы назвали «Путин Центр», и на него не будет потрачено ни рубля бюджетных средств», — говорил Хабибуллин изданию. Бизнесмен пояснял, что Путин — это и фамилия президента, и аббревиатура: Промышленность — Управление — Технологии — Инновации — Наука. «Путин Центр» не станет аналогом Ельцин Центра, утверждал он.