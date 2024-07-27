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Политика ,  
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Володин напомнил о вступающих в силу законах в августе

Володин перечислил законы, вступающие в силу с 1 августа
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

С августа в России вступают в силу законы об онлайн-отчетности выполнения госуслуг, об обязанности банков и микрофинансовых организации фиксировать и хранить разговоры с должниками, об участии муниципальных депутатов в формировании местной администрации, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Также с начала месяца россияне смогут завещать права на цифровые рубли, а при оформлении единого детского пособия будут проверять адрес фактического проживания заявителей и ребенка.

Со 2 августа расширятся основания для выдачи антимонопольным органом предупреждений о нарушениях законов в сфере гособоронзаказа. Также кредиторы получат возможность использовать имущество банков-банкротов для погашения задолженности.

Личным подсобным хозяйствам пообещали упрощение положенной господдержки. Судебные эксперты получат гарантии на оплату их труда — на их депозитные счета обязуют вносить денежные средства сторону дела.

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Политика
Вячеслав Володин

Субъектам естественной монополии в сфере транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов, выполняющим работы по строительству, реконструкции и капремонту магистральных трубопроводов, предоставят право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи полезных ископаемых без проведения аукциона.

Весенняя сессия Госдумы продлится до 5 августа, после чего депутаты уйдут на каникулы.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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