Зеленский предложил поменять министра культуры из-за сериала

Александр Ткаченко (Фото: Wikimedia Commons)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил заменить министра культуры Александра Ткаченко, об этом глава государства сообщил в Telegram.

Он написал, что обсудил с премьером Денисом Шмыгалем вопрос, который «стоит рассматривать, в частности, через призму справедливости: бюджетные расходы» Зеленский предложил главе правительства два шага — найти внебюджетные средства на действительно нужные проекты, добавив: «В мире есть люди, которые могут помочь». Вторым шагом он назвал рассмотрение вопроса о замене министра культуры.

Ткаченко в последние дни подвергся критике из-за появления на сервисе закупок Prozorro нового тендера, согласно которому Минкульт решил выделить 33 млн гривен (около $900 тыс) на съемки сериала «СМТ Ингулец». Депутат от партии «Европейская солидарность» (27 мест в парламенте из 450) Ирина Геращенко сообщила, что фракция потребует отставки министра.

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