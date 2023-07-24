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Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер в 73 года после продолжительной болезни
Александр Соловьев
Бывший глава Удмуртии (с 2014 по 2017 годы) Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«24 июля в больнице в результате продолжительной болезни на 74 году жизни скончался бывший Глава Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьев. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики приносит глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
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