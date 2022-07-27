В Польше забросали яйцами кортеж Качиньского
Автомобильный кортеж лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского забросали яйцами в Гнезно, сообщает издание Dziennik.pl.
Полиция задержала мужчину, который бросил яйца в кортеж политика. Изначально его и оштрафовали за непристойное поведение, однако позднее ему предъявили обвинение в создании угрозы дорожному движению. Ему грозит выговор, арест или крупный штраф.
Мужчина объяснил свой поступок недовольством увеличившимися выплатами по кредиту на строительство дома.
В сентябре 2021 года в Лионе молодой человек бросил яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона, оно попало в плечо. Юноша также прокричал: «Да здравствует революция!» Напавшего задержали.
Инцидент произошел после того, как Макрон поддержал возрождение индустрии общественного питания и гостиничного бизнеса.
Позднее местная прокуратура сообщила, что мужчину, бросившего в Макрона яйцо, принудительно поместили в психиатрическую клинику после проведения
психиатрической экспертизы.
По информации BFM TV, мужчина находится в больнице Vinatier в коммуне Брон. Нападавшим, как указывает телеканал, оказался 19-летний студент. После инцидента ему предъявили обвинения по статье о «преднамеренном насилии над лицом, обладающим государственной властью».