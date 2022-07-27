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В Польше забросали яйцами кортеж Качиньского

Бросивший в кортеж Ярослава Качиньского яйца мужчина таким образом выразил недовольство увеличившимися выплатами по кредиту на строительство дома

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Автомобильный кортеж лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского забросали яйцами в Гнезно, сообщает издание Dziennik.pl.

Полиция задержала мужчину, который бросил яйца в кортеж политика. Изначально его и оштрафовали за непристойное поведение, однако позднее ему предъявили обвинение в создании угрозы дорожному движению. Ему грозит выговор, арест или крупный штраф.

Мужчина объяснил свой поступок недовольством увеличившимися выплатами по кредиту на строительство дома.

Бросившего яйцо в Макрона мужчину поместили в психиатрическую клинику
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Эмманюэль Макрон во время посещения гастрономической выставки Sirha 2021 в Лионе, Франция

В сентябре 2021 года в Лионе молодой человек бросил яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона, оно попало в плечо. Юноша также прокричал: «Да здравствует революция!» Напавшего задержали.

Инцидент произошел после того, как Макрон поддержал возрождение индустрии общественного питания и гостиничного бизнеса.

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Позднее местная прокуратура сообщила, что мужчину, бросившего в Макрона яйцо, принудительно поместили в психиатрическую клинику после проведения
психиатрической экспертизы.

По информации BFM TV, мужчина находится в больнице Vinatier в коммуне Брон. Нападавшим, как указывает телеканал, оказался 19-летний студент. После инцидента ему предъявили обвинения по статье о «преднамеренном насилии над лицом, обладающим государственной властью».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Польша Ярослав Качиньский яйца
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