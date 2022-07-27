Глава Феодосии подал в отставку после критики со стороны Аксенова

Андрей Лебедев проработал в этой должности немногим более полугода. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, руководство Феодосии не смогло устранить «выявленные недостатки» в срок

Андрей Лебедев (Фото: lebedev_feo / VK)

Мэр Феодосии Андрей Лебедев подал в отставку, сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

«Руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными», — пояснил он. Лебедев написал заявление об увольнении по собственному желанию по рекомендации Аксенова после встречи с ним. Глава республики не уточнил, кто займет освободившуюся должность.

В июне Аксенов пригрозил всем сотрудникам феодосийской администрации увольнением, если они вовремя не решат «системные вопросы». «Если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации», — предупредил он. По итогам совещания 22 июня глава Крыма заявил о выявлении «значительного количества проблемных вопросов» в Феодосии. Он выразил недовольство работой городской администрации и поручил ей решить некоторые проблемы, в том числе в области благоустройства. Аксенов предложил Лебедеву «принять кадровые решения».

Лебедеву 38 лет, он руководил городом с декабря прошлого года. До этого он был директором хлебокомбината «Крымхлеб».

Предыдущий глава города Сергей Бовтуненко подал в отставку в октябре 2021 года — тоже после разговора с Аксеновым.