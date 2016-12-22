Пентагон решил блокировать закупку программ с российским исходным кодом

Специалисты Пентагона совместно со спецслужбами выявляют программы, в которых есть фрагменты исходного кода, написанные в таких странах, как Россия и Китай. Такое ПО заносится в черный список с тем, чтобы не допустить его закупок

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Министерство обороны США решило избавиться от программного обеспечения, которое не просто произведено в таких странах, как Россия или Китай, но и содержит исходный код, созданный в этих государствах. Об этом Reuters рассказала заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению вооружением Эллен Лорд.

По его словам, специалисты Пентагона уже в течение полугода работают над черным списком поставщиков программного обеспечения. Список составляется чтобы избежать закупки программ с «сомнительным» кодом.

«Мы пытаемся предотвратить закупку программного обеспечения, например, российского или китайского происхождения, и зачастую с первого взгляда сложно определить источник из-за холдинговых компаний», — сказала она.

В этой деятельности участвуют также сотрудники спецслужб, уточнила она. «Мы выявили ряд компаний, которые не придерживаются наших стандартов в сфере обороны», — заявила Лорд.

Этим списком будут пользоваться сотрудники Пентагона, ответственные за закупки, уточнила она.​

Ранее 25 января агентство сообщало, что Москва может быть информирована об уязвимостях, которые есть в программах, используемых в американских правительственных ведомствах. Механизм передачи информации включал глобальные технологические компании, такие как немецкий разработчик программного обеспечения SAP и американские разработчики антивирусных программ ​McAfee и Symantec. Они передавали российскому правительству информацию об уязвимостях в разрабатываемых ими программах.



Как отмечало агентство, поиск слабых мест в программном коде продуктов технологических компаний — обязательное условие закупки ПО государственными и военными подрядчиками из России. При этом, уточняет агентство, те же самые программные продукты используются «как минимум в семи федеральных ведомствах США», в том числе в Пентагоне и Госдепе, Национальном космическом агентстве (NASA), ФБР и других разведывательных службах США.

Это потенциально может привести к тому, что Москва может использовать уязвимости, о которых их проинформировали разработчики продуктов, в своих интересах, заявили собеседники агентства.

В середине сентября 2017 года Министерство внутренней безопасности США обязало все государственные учреждения перестать использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Американское ведомство полагало, что ее продукция представляет угрозу для безопасности США и может быть использована Москвой для доступа к правительственным документам С​ША. В компании все обвинения в шпионаже отрицают.