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Политика ,  
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В Москве двух мужчин арестовали за домогательства в центре города

Суд в Москве на 15 суток арестовал двух мужчин за домогательства. Ранее было возбуждено дело против блогера Алекса Лесли, призывавшего к «противоправным действиям сексуального характера» в отношении женщин в Москве
Тверской районный&nbsp;суд&nbsp;города Москвы
Тверской районный суд города Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Тверской суд Москвы арестовал двух мужчин за домогательства к девушкам в центре столицы на 15 суток, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Постановлениями Тверского районного суда города Москвы Орешков Максим Сергеевич; Чанышев Денис Николаевич признаны виновными в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Речь идет о мелком хулиганстве — ч. 2 ст.20.1 Кодекса об административных правонарушениях России.

«Осторожно, новости» приводит другие имена задержанных. По информации телеграм-канала, 23-летнего Дениса Чернышева и 21-летнего Максима Орешкина задержали после того как в полицию обратилась девушка, которая заявила, что к ней приставали возле торгового центра «Охотный ряд».

Двумя днями ранее следственный комитет завел в отношении блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. Лесли — автор «пикап-курсов» — призывал своих последователей брать незнакомых девушек «за задницы» и предлагать им интимную близость.

Книги Алекса Лесли сняли с продажи после возбуждения уголовного дела
Общество
Алекс Лесли

За подстрекательство к преступлению Лесли грозит до четырех с половиной лет лишения свободы. После возбуждения дела против блогера его книги — «Жизнь без трусов», «Охота на самца» и другие — сняли с продажи в книжной сети «Читай-город» и на маркетплейсе Wildberries.

Ранее Лесли уже привлекали к ответственности: в 2019 году он и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) были задержаны в Таиланде по делу о нелегальных секс-тренингах и получили условные сроки. В России пара фигурировала в деле о принуждении к проституции.

«Осторожно, новости» пишет, что в соцсетях задержанных молодых людей нет упоминаний о Лесли.

27 июня представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании одного из последователей блогера — уроженца Тульской области 1993 года рождения. «В ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы», — написала она.

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Тверской суд Москвы арест сексуальные домогательства Административные правонарушения Алекс Лесли (Александр Кириллов)
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