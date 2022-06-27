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Военная операция на Украине ,  
0 

Украина остановила действие соглашений с Россией по ядерной безопасности

Украина прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщается на сайте Госатомрегулирования.

Согласно приказу, прекращается действие следующих международных договоров:

  • Соглашение о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996 года);
  • Соглашение между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 года)

Госатомрегулирование также проинформировало МИД Украины о прекращении действия указанных договоров. Приказ был согласован с украинским внешнеполитическим ведомством, а также министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вице-премьером Украины — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.

Материал дополняется

Теги
Украина Россия ядерная безопасность

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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