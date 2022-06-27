Украина остановила действие соглашений с Россией по ядерной безопасности
Украина прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщается на сайте Госатомрегулирования.
Согласно приказу, прекращается действие следующих международных договоров:
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996 года);
- Соглашение между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 года)
Госатомрегулирование также проинформировало МИД Украины о прекращении действия указанных договоров. Приказ был согласован с украинским внешнеполитическим ведомством, а также министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вице-премьером Украины — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук.
Материал дополняется