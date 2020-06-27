Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Reuters сообщил максимальном суточном приросте заболевших COVID-19 в США Общество, 04:50 Палата представителей проголосовала за признание Вашингтона 51-м штатом Политика, 04:30 Меркель заявила о необходимости задуматься о мире без лидерства США Политика, 04:03 NYT узнала о предложенной Россией награде талибам за убийство военных США Политика, 03:47 Маск назвал Безоса подражателем из-за покупки стартапа беспилотных машин Общество, 03:46 Иран передаст Франции самописцы сбитого Boeing к 20 июля Общество, 03:10 В США три человека умерли после употребления антисептика Общество, 02:53 Авиация Израиля атаковала позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет Общество, 02:18 Трамп подписал указ о «длинных тюремных сроках» за порчу памятников Общество, 02:17 В Северной Осетии задержали подозреваемого в обстреле автомобиля Общество, 01:54 Россиянин признался в США в причастности к киберпреступлениям Общество, 01:16 Путин поздравил выпускников школ и вузов Общество, 01:11 Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны Общество, 00:47 Гол и две передачи Роналду помогли «Ювентусу» разгромить «Лечче» Спорт, 00:38
Политика ,  
0 

Палата представителей проголосовала за признание Вашингтона 51-м штатом

Законопроект также должен получить одобрение у сената и у президента. Дональд Трамп уже пообещал заблокировать законопроект, ранее он заявлял, что Вашингтон никогда не получит статус штата
Фото: Alexander Drago / Reuters
Фото: Alexander Drago / Reuters

Палата представителей США одобрила законопроект о наделении столицы страны — Вашингтона — статусом отдельного штата, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«За» проголосовали 232 членов палаты, «против» — 180. Если Вашингтон, округ Колумбия, получит статус штата, у него появится представительство в конгрессе. Как отмечает WSJ, на автомобильных номерных знаках Вашингтона даже размещена надпись «Платим налоги, но не имеем представительства».

Однако довести дело до законодательного конца будет непросто — наделению Вашингтона статусом штата противятся республиканцы, которые контролируют сенат. Президент США Дональд Трамп уже пообещал наложить вето на законопроект, если он будет представлен ему на утверждение.

Как отмечает WSJ, республиканцы подвергают сомнению способность столицы осуществлять управление на своей территории, а также упрекают демократов в попытке упрочить свое положение в конгрессе за счет представителей Вашингтона. У демократов в городе гораздо больше поддержки, чем у республиканцев, напоминает издание: на выборах в 2016 году 91% избирателей голосовал за кандидата от демократов Хиллари Клинтон, тогда как за республиканца Дональда Трампа — всего 4,1%.

В конгрессе проголосуют по вопросу превращения Вашингтона в 51-й штат США
Политика
Нэнси Пелоси

В начале мая Трамп заявил, что Вашингтон «никогда не будет штатом», так как республиканцы не настолько глупы, чтобы гарантированно отдать демократам места в конгрессе. «Вы имеет в виду округ Колумбия, штат? Зачем? В таком случае, у нас будут два новых сенатора от демократов и пять новых конгрессменов? Нет, спасибо. Этого никогда не произойдет», — сказал президент в интервью New York Post.

Незадолго до голосования спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что отсутствие у округа Колумбия статуса отдельного штата — это «несправедливость, которая противостоит нашей демократии».

Обсуждение о превращении Вашингтона в самостоятельный штат идет уже несколько лет. В 2016 году жители округа проголосовали на референдуме за наделение города статусом штата.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Вашингтон, Дональд Трамп, Палата представителей США
Материалы по теме
В конгрессе проголосуют по вопросу превращения Вашингтона в 51-й штат США
Политика
Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter