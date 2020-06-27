Палата представителей проголосовала за признание Вашингтона 51-м штатом

Законопроект также должен получить одобрение у сената и у президента. Дональд Трамп уже пообещал заблокировать законопроект, ранее он заявлял, что Вашингтон никогда не получит статус штата

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Палата представителей США одобрила законопроект о наделении столицы страны — Вашингтона — статусом отдельного штата, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«За» проголосовали 232 членов палаты, «против» — 180. Если Вашингтон, округ Колумбия, получит статус штата, у него появится представительство в конгрессе. Как отмечает WSJ, на автомобильных номерных знаках Вашингтона даже размещена надпись «Платим налоги, но не имеем представительства».

Однако довести дело до законодательного конца будет непросто — наделению Вашингтона статусом штата противятся республиканцы, которые контролируют сенат. Президент США Дональд Трамп уже пообещал наложить вето на законопроект, если он будет представлен ему на утверждение.

Как отмечает WSJ, республиканцы подвергают сомнению способность столицы осуществлять управление на своей территории, а также упрекают демократов в попытке упрочить свое положение в конгрессе за счет представителей Вашингтона. У демократов в городе гораздо больше поддержки, чем у республиканцев, напоминает издание: на выборах в 2016 году 91% избирателей голосовал за кандидата от демократов Хиллари Клинтон, тогда как за республиканца Дональда Трампа — всего 4,1%.