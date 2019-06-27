Уход Евкурова в отставку должен разрядить обстановку, но ситуация существенно улучшится, если новый исполняющий обязанности главы республики освободит из тюрем лидеров протестов, потому что это создает большое напряжение в Ингушетии, считает адвокат Калой Ахильгов, знакомый с семьей Калиматова. «Это дало бы ему большой кредит доверия среди населения», — уверен он.

Глава ингушского отделения «Яблока» Руслан Муцольгов, комментируя назначение Калиматова, выразил надежду, что тот «не будет совершать ошибок, которые допустил его предшественник». «Ему предстоит тяжелая миссия по восстановлению авторитета власти. Мы надеемся, что он прекратит репрессии в отношении ингушской оппозиции и что все активисты, находящиеся под уголовным преследованием, будут освобождены», — добавил он.

Семейные связи

Бывший ингушский прокурор принадлежит к тейпу Кокурхой. Это хотя и небольшой, но уважаемый среди ингушей тейп, говорит доцент Международного инновационного университета Тимур Ужахов. По его словам, у Калиматова хорошая репутация. «Его бывшие коллеги, родственники и знакомые отзываются о нем с большим уважением. Он не запачкал себя в коррупционных скандалах в годы работы прокурором республики, что нечасто можно сказать о представителях государственных органов власти его уровня», — утверждает он.

Калиматов является свояком предшественника Евкурова на посту главы Ингушетии Мурата Зязикова, возглавлявшего республику в 2002–2008 годах, они женаты на сестрах, рассказывает Ахильгов. Именно Зязиков в свое время способствовал назначению Калиматова прокурором республики. Однако за три года, что тот занимал этот пост, их отношения испортились, Калиматов покинул должность и уехал из республики, рассказывает Ахильгов.

При Калиматове были возбуждены уголовные дела на нескольких региональных руководителей — министра финансов Асет Устильгову, министра спорта Иссу Оздоева, министра труда и соцзащиты Алихана Дзейтова, главу Джейрахского района Яхью Мамилова, писали региональные СМИ.

«Он законник, не выполнял всяческие просьбы Мурата Магометовича [Зязикова], несмотря на родственные связи, и на этом фоне возник конфликт», — вспоминает Калой Ахильгов.

Также при назначении Калиматова мог быть учтен тот факт, что его брат — Герой России Алихан Калиматов — был подполковником ФСБ, считает знакомый врио главы республики из силовых структур. Незадолго до своей гибели в 2007 году он расследовал похищения людей в Северной Осетии и проводил собственное расследование расходования бюджетных средств в Ингушетии, писал тогда «Коммерсантъ». «Алихана очень уважали в ФСБ. Во всех кадровых назначениях Калиматова-старшего до этого момента ФСБ активно поддерживала. В значительной степени это связано с памятью брата», — объясняет собеседник РБК.

По его словам, решающую роль в назначении Калиматова сыграл полпред президента в СКФО Александр Матовников. Собеседник РБК не уточнил, когда и где познакомились полпред и Калиматов.

Приход Калиматова в Ингушетию продолжает курс на назначение в кавказские республики силовиков-варягов, резюмирует политолог Евгений Иванов. «Калиматов имеет репутацию «чистильщика», готового возбуждать уголовные дела на крупных региональных чиновников и доводить эти дела до реальных приговоров», — подчеркивает он.