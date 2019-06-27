Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Это значительная сумма для одного города: на всю программу благоустройства городов России за два года из бюджета выделили ₽50 млрд. Сергиев Посад должны основательно изменить, чтобы вывести его на уровень католического Ватикана

Троицкий собор и Никоновская церковь Свято-Троицкой Сергиевой лавры (Фото: Ирина Дмитриева / ТАСС)

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120–140 млрд руб. Об этом он рассказал газете «Ведомости».

По его словам, 90% средств на реализацию проекта должно поступить из федерального бюджета, остальные 10% — из бюджета Московской области. Аналитики работающей в сфере коммерческой недвижимости международной компании Colliers в свою очередь отметили, что инвестиции в жилье, школы и культурно-просветительские объекты могут обойтись властям в 85–100 млрд руб., если не учитывать транспортную и инженерную инфраструктуру.

Профессор МГУ Наталья Зубаревич добавила для сравнения, что весь консолидированный бюджет Московской области составляет 672 млрд руб. «Думаю, они надеются на набожность высоких начальников. <...> Но у Московской области масса других нерешенных вопросов: дороги, мусорная проблема, дефицит детских садов и школ», — отметила она.

В пресс-службах РПЦ и КБ «Стрелка» на запросы издания не ответили, а представитель правительства Московской области от комментариев отказался.

Идея развития и благоустройства Сергиева Посада обсуждается с 2017 года. Тогда Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, или «Дом.РФ», заказало консалтинговому бюро «Стрелка» разработку документов по развитию города. Собеседник «Ведомостей» указал, что за стратегию «Стрелке» заплатили 300 млн руб. В апреле прошлого года стратегию презентовали на заседании попечительского совета Троице-Сергиевой лавры.