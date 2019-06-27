Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,07 +0,24 EUR Бирж. 71,71 +0,28 Brent 66,40 +1,65% USD Нал. 63,50 62,78 EUR Нал. 72,10 71,34 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1362 -0,0009 BTC/USD Бирж. 12 402,00 -474,00 IMOEX 2 775,14 +0,77% RTSI 1 386,63 +0,42% DJIA 26 536,82 -0,04% Nasdaq 7 909,97 +0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+4,72%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+4,72%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 26 июн, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 26 июн, 12:13
Bloomberg узнал о работе Huawei с военными Китая Технологии и медиа, 09:30 Как научиться понимать свое тело Партнерский материал, 09:13 Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Камчатки Общество, 09:12 Спасатели извлекли тела погибших пилотов Ан-24 в Бурятии Общество, 09:11 Аналитики оценили расходы на поддержку авиакомпаний по предложению Путина Бизнес, 09:00 Взгляд на будущее бизнеса: пять тенденций постцифровой эпохи Экономика инноваций, 08:56  ЧП с самолетом Ан-24 в Бурятии. Фоторепортаж Общество, 08:50  «Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни Pro, 08:44 Купальни, музыка и ретеш: как живут в Будапеште РБК и ОТП Банк, 08:44 Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии Общество, 08:41 Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Политика, 08:30 В Бурятии возбудили дело после ЧП с самолетом Ан-24 Общество, 08:16 Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла в 2018 году Экономика, 08:00 Почему налоговая нагрузка в России продолжает расти Pro, 08:00
Политика ,  
0 
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Это значительная сумма для одного города: на всю программу благоустройства городов России за два года из бюджета выделили ₽50 млрд. Сергиев Посад должны основательно изменить, чтобы вывести его на уровень католического Ватикана
Троицкий собор и Никоновская церковь Свято-Троицкой Сергиевой лавры (Фото: Ирина Дмитриева / ТАСС)

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120–140 млрд руб. Об этом он рассказал газете «Ведомости».

По его словам, 90% средств на реализацию проекта должно поступить из федерального бюджета, остальные 10% — из бюджета Московской области. Аналитики работающей в сфере коммерческой недвижимости международной компании Colliers в свою очередь отметили, что инвестиции в жилье, школы и культурно-просветительские объекты могут обойтись властям в 85–100 млрд руб., если не учитывать транспортную и инженерную инфраструктуру.

Профессор МГУ Наталья Зубаревич добавила для сравнения, что весь консолидированный бюджет Московской области составляет 672 млрд руб. «Думаю, они надеются на набожность высоких начальников. <...> Но у Московской области масса других нерешенных вопросов: дороги, мусорная проблема, дефицит детских садов и школ», — отметила она.

В пресс-службах РПЦ и КБ «Стрелка» на запросы издания не ответили, а представитель правительства Московской области от комментариев отказался.

Идея развития и благоустройства Сергиева Посада обсуждается с 2017 года. Тогда Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, или «Дом.РФ», заказало консалтинговому бюро «Стрелка» разработку документов по развитию города. Собеседник «Ведомостей» указал, что за стратегию «Стрелке» заплатили 300 млн руб. В апреле прошлого года стратегию презентовали на заседании попечительского совета Троице-Сергиевой лавры.

По словам источников «Ведомостей», РПЦ после этого обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть проект превращения города в столицу православия и поддержать его. В январе этого года по распоряжению правительства создали рабочую группу по развитию Сергиева Посада, которая, по словам представителя Минэкономразвития, в настоящее время формирует перечень объектов, по которым требуется финансирование из бюджета.

В публичном доступе документа с проектом развития подмосковного города нет, но с ним ознакомились журналисты газеты. Стратегия предполагает почти полную перестройку центральной части города и ее четкое разделение на административную и духовную. Тем не менее, как пишут авторы концепции, центры мировых религий функционируют по открытой модели, без такого противопоставления. Они приводят в пример Ватикан, Иерусалим и Мекку.

Токарев, комментируя этот документ, рассказал, что концепция — это «некий учебник идеального города с точки зрения благоустройства, работы всех инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры».

Все преобразования, по словам мэра, коснутся центра города площадью примерно 400 га (весь Сергиев Посад занимает около 1200 га).

Автор: Анна Трунина
Теги: Сергиев Посад, Ватикан, Московская область
Материалы по теме
В Сергиевом Посаде директора ресторана задержали за убийство посетителя
Общество
Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter