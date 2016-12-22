Военные предупредили о подготовке провокации в Идлибе с семью ракетами

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) предупредил о возможной провокации с применением отравляющих веществ. Указывается, что в ней может участвовать организация «Белые каски»

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О возможной провокации российским военным сообщили по телефону жители провинции Идлиб, сообщил глава ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков. По его словам, информаторы рассказали о том, что в минувшее воскресенье в Идлиб прибыла колонна из легковых автомобилей с эмблемами «Белых касок», а также грузовой автомобиль, в котором были емкости с неизвестной жидкостью, видеооборудование и семь ракет.

Как рассказал Цыганков со ссылкой на местных жителей, прибывшие на автомобилях люди в средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком. По завершении этого процесса грузовик уехал в сторону населенного пункта Маарет-эн-Нууман.

Маарет-эн-Нууман находится в южной части провинции Идлиб. К югу от него находятся позиции сирийской правительственной армии.

Ранее Минобороны неоднократно предупреждало о подготовке в Сирии новой провокации с применением химического оружия, чтобы спровоцировать новые удары по армии Башара Асада со стороны США и их союзников. Так, 11 июня официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков рассказывал о том, что баллоны с хлором были ввезены в город Джафра провинции Дейр-эз-Зор. В середине апреля военно-дипломатический источник агентства ТАСС предупреждал о возможной провокации с использованием химического оружия на юге Сирии, в районе города Дераа.

В начале апреля движение «Белые каски» сообщило о химической атаке в сирийском городе Дума​ к северо-востоку от Дамаска. Инцидент стал поводом для ракетного удара США и Великобритании по инфраструктуре, которая якобы была задействована для применения запрещенного оружия. Позже в Москве заявили, что имела место инсценировка применения химического оружия, а появившийся в западных СМИ видеоролик был придуман «Белыми касками».