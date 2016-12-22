ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,50 62,80 EUR Нал. 73,95 72,71 USD Бирж. 63,23 +0,20 EUR Бирж. 73,11 -0,31 USD ЦБ. 63,14 +0,35 EUR ЦБ. 73,60 +0,20 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6127,90 -52,20 IMOEX 2253,60 +1,01% RTSI 1124,84 +1,01% Brent 78,01 +3,19% DJIA 24115,82 -0,69% Nasdaq 7482,78 -1,04%
Военные предупредили о подготовке провокации в Идлибе с семью ракетами
Лента новостей
Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 23:30, Спецпроект РБК Спорт В Карелии задержали историка Юрия Дмитриева 23:11, Общество Дворкович стал кандидатом на пост главы ФИДЕ от России 23:05, Общество Сборная Швейцарии сыграла вничью с Коста-Рикой на ЧМ-2018 23:03, Спорт Прогноз математика: кто будет победителем ЧМ-2018 22:53, Спецпроект РБК Спорт Бразильцы выиграли у сербов и вышли в плей-офф с первого места в группе 22:51, Спорт Военные предупредили о подготовке провокации в Идлибе с семью ракетами 22:35, Политика Акционеры девелопера «Самолет» в июле примут решение о листинге 22:30, Бизнес Трамп похвалил Россию за «фантастическую работу» при организации ЧМ 22:23, Политика Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 22:20, Партнерский материал Матвиенко предложила придумать ответ «беспредельщикам» с Украины 22:13, Политика Президент Ирана решил «поставить Америку на колени» 22:08, Политика Ураган в Башкирии снес крышу многоквартирного дома 21:46, Общество Болтон счел самым сложным из заданных вопрос о пунктуальности Путина 21:45, Общество «Главное событие лета»: что будут лично обсуждать Трамп и Путин 21:39, Политика Главу владимирского управления Росгвардии заподозрили в получении взяток 21:31, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 21:30, РБК и «Шелл» Трамп объявил о встрече с Путиным 21:30, Политика Минэкономразвития разработало план по ускорению роста инвестиций 21:27, Экономика «В раздевалке стояла мертвая тишина»: реакция на вылет Германии с ЧМ-2018 21:25, Спорт Тренер Германии заявил об упущенных возможностях в игре с Южной Кореей 21:24, Общество Посольство отреагировало на планы Лондона выкупить имущество Скрипаля 21:15, Политика Постпред России рассказал про представляющую собой жалкое зрелище ОЗХО 21:10, Политика Отец Майкла Джексона умер на 90-м году жизни 21:05, Общество Минэкономразвития обновило прогноз после санкций США и поручений Путина 21:02, Экономика ЧМ-2018. Группа E. Сербия — Бразилия. Онлайн 21:00, Спорт ЧМ-2018. Группа E. Швейцария — Коста-Рика. Онлайн 21:00, Спорт Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций против России 20:46, Политика
Военные предупредили о подготовке провокации в Идлибе с семью ракетами
Политика, 22:35
0
Военные предупредили о подготовке провокации в Идлибе с семью ракетами
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) предупредил о возможной провокации с применением отравляющих веществ. Указывается, что в ней может участвовать организация «Белые каски»
Фото: Abed Kontar / Reuters

О возможной провокации российским военным сообщили по телефону жители провинции Идлиб, сообщил глава ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков. По его словам, информаторы рассказали о том, что в минувшее воскресенье в Идлиб прибыла колонна из легковых автомобилей с эмблемами «Белых касок», а также грузовой автомобиль, в котором были емкости с неизвестной жидкостью, видеооборудование и семь ракет.

Как рассказал Цыганков со ссылкой на местных жителей, прибывшие на автомобилях люди в средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком. По завершении этого процесса грузовик уехал в сторону населенного пункта Маарет-эн-Нууман.

Маарет-эн-Нууман находится в южной части провинции Идлиб. К югу от него находятся позиции сирийской правительственной армии.

Ранее Минобороны неоднократно предупреждало о подготовке в Сирии новой провокации с применением химического оружия, чтобы спровоцировать новые удары по армии Башара Асада со стороны США и их союзников. Так, 11 июня официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков рассказывал о том, что баллоны с хлором были ввезены в город Джафра провинции Дейр-эз-Зор. В середине апреля военно-дипломатический источник агентства ТАСС предупреждал о возможной провокации с использованием химического оружия на юге Сирии, в районе города Дераа.

В начале апреля движение «Белые каски» сообщило о химической атаке в сирийском городе Дума​ к северо-востоку от Дамаска. Инцидент стал поводом для ракетного удара США и Великобритании по инфраструктуре, которая якобы была задействована для применения запрещенного оружия. Позже в Москве заявили, что имела место инсценировка применения химического оружия, а появившийся в западных СМИ видеоролик был придуман «Белыми касками».

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сирия , химоружие
Главное
Трамп объявил о встрече с Путиным Политика
Материалы по теме
Минобороны опровергло выход из соглашения о зоне деэскалации в Сирии Политика
Российские военные отчитались об уничтожении десятков боевиков в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter