ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,66 62,49 EUR Нал. 73,99 72,52 USD Бирж. 63,18 +0,15 EUR Бирж. 73,02 -0,41 USD ЦБ. 63,14 +0,35 EUR ЦБ. 73,60 +0,20 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6120,90 -68,10 IMOEX 2253,60 +1,01% RTSI 1124,84 +1,01% Brent 78,01 +3,19% DJIA 24250,72 -0,13% Nasdaq 7499,86 -0,82%
Посольство отреагировало на планы Лондона выкупить имущество Скрипаля
Лента новостей
Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 21:30, РБК и «Шелл» Трамп объявил о встрече с Путиным 21:30, Политика Минэкономразвития разработало план по ускорению роста инвестиций 21:27, Экономика «В раздевалке стояла мертвая тишина»: реакция на вылет Германии с ЧМ-2018 21:25, Спорт Тренер Германии заявил об упущенных возможностях в игре с Южной Кореей 21:24, Общество Посольство отреагировало на планы Лондона выкупить имущество Скрипаля 21:15, Политика Постпред России рассказал про представляющую собой жалкое зрелище ОЗХО 21:10, Политика Отец Майкла Джексона умер на 90-м году жизни 21:05, Общество Минэкономразвития обновило прогноз после санкций США и поручений Путина 21:02, Экономика ЧМ-2018. Группа E. Сербия — Бразилия. Онлайн 21:00, Спорт ЧМ-2018. Группа E. Швейцария — Коста-Рика. Онлайн 21:00, Спорт Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций против России 20:46, Политика Сделайте ваш прогноз на исход матчей ЧМ-2018 20:40, Спецпроект РБК Спорт Олег Тиньков увеличит долю в Тинькофф Банке 20:36, Бизнес «Милан» на год отстранили от еврокубков 20:21, Спорт Bloomberg назвал богатейшие семьи мира 20:17, Бизнес Аэропорты Вексельберга подали в суд на Росавиацию 20:12, Общество Лидера единороссов Ярославля уволили за «балаган мнений» о реформе пенсий 20:12, Политика Депутат Рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине 19:59, Политика СМИ узнали о слежке России и Украины за следователями по делу MH17 19:58, Политика Реакция болельщиков Германии на вылет сборной из ЧМ. Фоторепортаж 19:55, Фотогалерея  Неизвестный Китай: какая культура скрывается за иероглифами 19:50, РБК и Шелковый путь Болтон призвал не ждать конкретных результатов от встречи Путина и Трампа 19:47, Политика Под Тамбовом в ДТП с «КамАЗом» пострадали 9 человек 19:46, Общество ЦИК отказалась проверять «аномальные результаты» выборов президента 19:39, Общество Украинская делегация отказалась посетить ежегодный прием генсека СЕ 19:35, Политика Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе 19:26, Политика План идеального побега за город вдвоем 19:17, РБК Стиль и ASUS
Посольство отреагировало на планы Лондона выкупить имущество Скрипаля
Отравление Скрипалей, 21:15
0
Посольство отреагировало на планы Лондона выкупить имущество Скрипаля
Москва напомнила Лондону, что будет рассматривать этот шаг как преднамеренные усилия Лондона сделать совместное с Россией расследование невозможным. В посольстве не сомневаются, что объекты будут уничтожены
Полицейские у дома Сергея Скрипаля в Солсбери (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Российское посольство в Лондоне прокомментировало сообщения о планах властей Великобритании выкупить дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и другое его имущество. Как писала ранее The Times, британские власти решились на этот шаг в связи с тем, что объекты якобы заражены после отравления и являются непригодными для проживания.

Пресс-секретарь посольства, комментируя данные сообщения, сообщил журналистам, что в британский МИД направлена нота с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Помимо этого, по его словам, Москва предложила Лондону сообщить, какие действия он собирается предпринять в отношении этого имущества, если подтвердятся планы правительства по его приобретению.

«Напомнили, что любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери, будь то дом Сергея Скрипаля, паб Mill или ресторан Zizzi, фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным», — заявил пресс-секретарь посольства.

The Times узнала о планах властей Великобритании выкупить дом Скрипаля
Общество

По информации The Times, помимо имущества Скрипаля правительство Великобритании решило выкупить также дом сотрудника полиции Ника Бейли, который также пострадал в результате отравления. Его жилье также признали непригодным для проживания. В общей сложности на выкуп имущества, которое, как считают британские власти, оказалось заражено в результате отравления, британское правительство собирается потратить около £1 млн средств налогоплательщиков.

Посольство России обвинило Лондон в «гробовом молчании» по делу Скрипаля
Политика

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в начале марта без сознания на одной из городских скамеек британского города Солсбери, где в последние годы проживал бывший сотрудник ГРУ. Юлия приехала в гости к отцу. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. Власти Великобритании заявили, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом и возложили ответственность на это на Россию. Москва свою причастность отрицает.

Видео: ВBC News

Сергей и Юлия Скрипаль в настоящее время выписаны из больницы. Их местонахождение остается неизвестным. Юлия Скрипаль делала официальное заявление, в котором объявила, что не нуждается в помощи российской стороны, но выразила надежду когда-нибудь вернуться на родину. Заявлений со стороны Сергея Срипаля пока не было.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Сергей Скрипаль , Великобритания , посольство
Главное
Трамп объявил о встрече с Путиным Политика
Материалы по теме
Посольство России обвинило Лондон в «гробовом молчании» по делу Скрипаля Политика
Путин потребовал прекратить «творческую болтовню» о деле Скрипалей Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter