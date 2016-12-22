Посольство отреагировало на планы Лондона выкупить имущество Скрипаля

Москва напомнила Лондону, что будет рассматривать этот шаг как преднамеренные усилия Лондона сделать совместное с Россией расследование невозможным. В посольстве не сомневаются, что объекты будут уничтожены

Полицейские у дома Сергея Скрипаля в Солсбери (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Российское посольство в Лондоне прокомментировало сообщения о планах властей Великобритании выкупить дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и другое его имущество. Как писала ранее The Times, британские власти решились на этот шаг в связи с тем, что объекты якобы заражены после отравления и являются непригодными для проживания.

Пресс-секретарь посольства, комментируя данные сообщения, сообщил журналистам, что в британский МИД направлена нота с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Помимо этого, по его словам, Москва предложила Лондону сообщить, какие действия он собирается предпринять в отношении этого имущества, если подтвердятся планы правительства по его приобретению.

«Напомнили, что любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери, будь то дом Сергея Скрипаля, паб Mill или ресторан Zizzi, фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным», — заявил пресс-секретарь посольства.

По информации The Times, помимо имущества Скрипаля правительство Великобритании решило выкупить также дом сотрудника полиции Ника Бейли, который также пострадал в результате отравления. Его жилье также признали непригодным для проживания. В общей сложности на выкуп имущества, которое, как считают британские власти, оказалось заражено в результате отравления, британское правительство собирается потратить около £1 млн средств налогоплательщиков.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в начале марта без сознания на одной из городских скамеек британского города Солсбери, где в последние годы проживал бывший сотрудник ГРУ. Юлия приехала в гости к отцу. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. Власти Великобритании заявили, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом и возложили ответственность на это на Россию. Москва свою причастность отрицает.

Видео: ВBC News

Сергей и Юлия Скрипаль в настоящее время выписаны из больницы. Их местонахождение остается неизвестным. Юлия Скрипаль делала официальное заявление, в котором объявила, что не нуждается в помощи российской стороны, но выразила надежду когда-нибудь вернуться на родину. Заявлений со стороны Сергея Срипаля пока не было.