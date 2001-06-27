Шпион, выданный генералом КГБ, получил пожизненное

Сегодня суд Флориды признал отставного офицера американской армии Джорджа Трофимоффа виновным в шпионаже в пользу СССР.

Обвинение основывалось на видеозаписи разговора Трофимоффа с сотрудником ФБР, который представился старику советским дипломатом. Аргументы обвинения показались присяжным достаточно убедительными, и всего через два часа после начала их совещания был вынесен вердикт: пожизненное заключение.

Обвиняемый в шпионаже в Трофимофф полностью отвергает все предъявленные ему обвинения. Бывший военный не в первый раз отрицает свою причастность к советской разведке. В федеральном суде штата Флорида Джордж Трофимофф назвал совпадением тот факт, что он назвал некоторые имена офицеров КГБ на представленных ему фотографиях.

Тем не менее Джордж Трофимофф недавно заявил, что пытался выдать себя за шпиона исключительно для того, чтобы решить свои финансовые проблемы. По его словам, после переезда во Флориду он испытывал значительные финансовые затруднения, и когда агент ФБР, которого Трофимофф принял за связного Москвы, пообещал, по словам отставного полковника, оказать ему финансовую помощь, бывший военный решил притвориться шпионом, чтобы получить деньги.

Однако бывший генерал КГБ Олег Калугин выступил с показаниями на шпионском процессе по делу американского отставного полковника. Калугин заявил на суде, что во времена "холодной войны", будучи одним из шефов советской контрразведки, он проводил многочасовые беседы с Трофимоффым в Австрии. По словам Калугина, КГБ считал Трофимоффа ценным агентом и получал от него важную информацию.