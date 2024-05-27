Два аэропорта Москвы вводили ограничения из-за сбитого дрона
В аэропортах Домодедово и Жуковский вечером 27 мая вводились ограничения, они действовали с 20:46 до 21:20, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Решение было принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сейчас все аэропорты Московского региона работают штатно.
В пресс-службе Жуковского сообщили РБК, что ограничения на использование воздушного пространства были введены с 20:50 по 21:22, они не повлияли на расписание и режим работы аэропорта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ПВО сбила дрон в микрорайоне Кучино в Балашихе. Обломки упали на частный дом, он получил повреждения, но находившиеся там люди успели эвакуироваться. Примерно в это же время российское Минобороны заявило, что над Московской областью уничтожили «малоразмерный воздушный шар».
На этом фоне ТАСС писал, что самолеты, «находящиеся на эшелонах на северо-востоке от Москвы», временно изменили курсы.
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