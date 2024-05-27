Суд отказался отпустить генерала Попова из СИЗО по просьбе следствия
Суд отказался переводить под домашний арест экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова, передает корреспондент РБК.
Перевести Попова под домашний арест попросил следователь. В пятницу, 24 мая, суд отказал в аналогичном ходатайстве защите генерала.
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