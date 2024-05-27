Депутат Водолацкий: в боях за Берестовое в плен сдались более 70 военных ВСУ

В Госдуме сообщили о более 70 сдавшихся военных ВСУ в боях за Берестовое

Свыше 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области, сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Более 73 человек сдались в плен», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Также депутат отметил, что освобождение Берестового облегчает группировке войск «Запад» продвижение к городу Купянску.

Российские войска начали активное наступление в Харьковкой области в середине мая. За две недели активных боевых действий военное ведомство отчиталось о десятках захваченных сел. Берестовое было взято российскими войсками накануне, 26 мая.

В Харьковской области есть несколько населенных пунктов с названием Берестовое. Наиболее близко к линии фронта расположено село Берестовое, находящееся в Купянском районе. Между ним и Купянском около 30 км по прямой. По переписи 2001 года там жили 230 человек.