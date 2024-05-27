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Золотодобытчик обвинил иноагентов в жалобе жителей Путину на желтую пыль

Письмо Путину подписали все 164 жителя Тянского наслега, они пожаловались в том числе на желтую химическую пыль из-за рудников золотодобывающей компании Nordgold и на то, что их выживают. Компания отвергла обвинения
Фото: nordgold.com
Фото: nordgold.com

Золотодобывающая компания Nordgold назвала безосновательными обвинения в свой адрес и заявила о клевете после обращения жителей Якутии с открытым письмом к президенту Владимиру Путину из-за ее рудников. Об этом в компании заявили РБК.

Там также сказали, что фиксируют «однотипные публикации», похожие «на целенаправленную злонамеренную кампанию, направленную на подрыв сложившейся практики открытого и конструктивного диалога между недропользователем и жителями Тянского наслега».

Якутское-Саха информационное агентство (ЯСИА) сообщило, что письмо Путину, а также главе республики Айсену Николаеву и главе Олекминского района Николаю Харбину подписали все 164 жителя Тянского национального (эвенкийского) наслега Олекминского улуса. В обращении они пожаловались, что компания открывает новые рудники, а их «выживает из родных территорий».

В письме говорится, что летом на ягель, которым питаются олени, оседает желтая, химическая пыль от золотодобывающего завода. «Зимой такая же картина — весь снег в желтой пыли, олень не копает корм и не ест ягель. Компания «захватила» Родильню, где важенки рожали испокон веков, поэтому мы вынуждены были откочевать от этих мест. Гибнет рыба, вырубается лес, «отжимаются» наши родовые места, это способствует исчезновению традиционного уклада жизни, а это прямой путь к вымиранию народа», — рассказали местные жители.

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В ответе компании говорится, что сообщения, «содержащие эти и другие однотипные и безосновательные обвинения, включая прямую клевету, активно распространяются в медиаполе в том числе с использованием иностранных агентов и ресурсов, признанных экстремистскими и запрещенными» в стране.

Жители наслега в ответ на реакцию Nordgold подчеркнули, что это не первое обращение к властям. «Компания-недропользователь назвала жителей иноагентами, а все приведенные аргументы беспочвенными, сочиненными на пустом месте. Между тем открытое письмо подписали 164 отчаявшихся жителя, удостоверив личной подписью», — заявили они.

Nordgold была основана в 2007 году, она входит в группу компаний «Севергрупп». Компания управляет восемью рудниками в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее, в том числе Гросс и Таборный в Якутии.

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Елена Чернышова, Яна Баширова Яна Баширова
Якутия золотодобывающий рудник Владимир Путин открытое письмо Nordgold
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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