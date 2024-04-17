Одно из крупнейших месторождений золота Якутии рискует не окупиться

Разработка месторождения Кючус в Якутии окупится только при наличии налоговых льгот, действующих на территориях опережающего развития. Одним из инвесторов проекта был «Ростех», но госкорпорация больше в нем не участвует

Кючус (Фото: ПАО «Селигдар»)

Проект освоения золоторудного месторождения Кючус на севере Якутии окупится только при введении налоговых льгот, действующих на территориях опережающего развития (ТОР). Это следует из презентации ПАО «Русолово» (входит в холдинг «Селигдар» — инвестора месторождения), представленной на сессии Горнопромышленного форума в Москве. «Проекту нужен льготный режим по аналогии с ТОР. В противном случае он имеет очень спорную экономику», — заявил Георгий Саркисьян, начальник управления по сопровождению проектов развития ПАО «Русолово».

В презентации указано, что при отсутствии налоговых льгот проект не окупится. При введении преференций проект начнет приносить инвесторам прибыль через 16 лет после начала его реализации.

Что известно про проект Кючус

Кючус — второе по величине золоторудное месторождение в Якутии по запасам, которые оцениваются в 175 т, после Нежданинского (запасы 632 т). Проект развивает компания «Белое золото» — в октябре 2021-го она выиграла аукцион на разработку месторождения. На него также тогда претендовали структуры «Росатома», Polymetal, Highland Gold Владислава Свиблова, «Сунский карьер» Ивана Кулакова, РМК Игоря Алтушкина и другие. Финальная стоимость лицензии составила 7,735 млрд руб. при стартовой 2,2 млрд руб. «Белое золото» участвовало в аукционе как совместное предприятие — холдинга «Селигдар» и «дочки» «Ростеха» (33,3% компании контролировало ООО «РТ-Развитие бизнеса»). Но в 2022 году структура госкорпорации вышла из проекта: сейчас 100% «Белого золота» принадлежит ООО «Управление золотыми активами», доли которого распределены между ПАО «Селигдар» (51%) и Дмитрием Доевым (49%), экс-главой «Газпром центрремонт».

В пресс-службе «Ростеха» указывают, что партнер (холдинг «Селигдар») консолидировал 100% долей «Белое золото», владеющего лицензией на золоторудное месторождение Кючус: «Договоренности носят долгосрочный характер, это означает, что совместная отработка такого сложного объекта, как Кючус, продолжается в другом формате. Условия сделки конфиденциальны».

По состоянию на август 2023 года «Селигдар» инвестировал в месторождение еще 1,6 млрд руб., сообщал президент холдинга Константин Бейрит. «Селигдар» оценивал капитальные затраты в проект на уровне 40 млрд руб. После запуска ГОК проект должен давать 10 т золота ежегодно.

Для обеспечения этого месторождения «Росатом» построит в Якутии атомную станцию малой мощности (АСММ), которая должна стать первой такой станцией в мире. На данный момент утверждено использование одного энергоблока с реактором «Ритм-200Н» на 55 МВт. В случае развития соседних месторождений полезных ископаемых на станции будет построен еще один энергоблок, общая мощность достигнет 110 МВт. В дальнейшем «Росатом» рассчитывает тиражировать технологию, в том числе на зарубежные рынки.

Почему нужны льготы

NPV (Net Present Value — чистая приведенная стоимость) проекта в отсутствие льгот составит минус 15,1 млрд руб. (на эту сумму объем инвестиций превзойдет денежные потоки, генерируемые проектом), говорится в презентации «Русолово». В случае предоставления преференций она составит 1,4 млрд руб. Для оценки всех показателей использовалась ставка дисконтирования на уровне 17% (ставка стоимости привлеченных ресурсов). По данным презентации, IRR проекта (внутренняя норма доходности) без льгот, по оценкам компании, составит 11,3%, а при наличии преференций показатель превысит ставку дисконтирования и достигнет 17,5%. Саркисьян не раскрыл, как проводились расчеты. РБК направил запрос в «Селигдар».

В этой же презентации говорится, что геологоразведочные работы на месторождении завершатся в 2024 году. Проектирование горнообогатительного комбината (ГОК) началось в 2023 году, строительство завершится в 2028 году. На проектную мощность он будет выведен в 2030 году. Продукцию предлагается поставлять в порт Найба на севере Якутии, который будет реконструирован, и дальше везти по Северному морскому пути.

Какие льготы дает ТОР ТОР — это территория, на которой действует особый правовой режим ведения бизнеса. В России сегодня 18 ТОР, говорится на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Для резидентов ТОР в большинстве регионов действует ставка 0% налога на прибыль в первые пять лет после получения первой прибыли и 12% — в течение следующих пяти лет (нерезиденты ТОР отчисляют 2% от прибыли в федеральный бюджет и 18% — в бюджет региона). Для резидентов также действует понижающий коэффициент на НДПИ, равный нулю, и другие преференции.

В ноябре 2022 года министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков после совещания в Якутске предлагал распространить режим ТОР на промышленный кластер вокруг месторождения Кючус. Он говорил, что этот режим, в частности, может быть также распространен на месторождения Тирехтях («Янолово»), территорию поселков Усть-Куйга и Депутатский.

В Минэкономразвития переадресовали вопросы в Минвостокразвития, где не ответили РБК. Источник РБК в одном из федеральных органов власти рассказал РБК, что соответствующие поправки в законодательство прорабатываются, но инвестор и правительство Якутии пока не договорились о параметрах налогового режима.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что введение льготного налогового режима может быть актуально для инвесторов в условиях общего снижения конкурентоспособности российской экономики. «На инвестпроекты влияют высокие процентные ставки, критический дефицит рабочей силы и сложности при поставках оборудования из зарубежных стран», — говорит он.