Путин заявил о наступившем времени для самоопределения России

Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Для России наступило время самоопределения и борьбы за право быть самой собой, заявил в обращении по случаю открытия академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» президент Владимир Путин. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мы с огромным уважением относимся к наследию мировой культуры. В нашей стране просто невозможно представить попытки его «отменить». Но, глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития», — сказал он.

Президент подчеркнул, что для страны наступило «время самоопределения, борьбы за право быть самими собой». По его словам, это в полной мере относится к российской культуре, творческому поиску и мысли.

«Но так же необходимо бережное, уважительное отношение к своим корням, истокам, стремление уже в современных формах и жанрах переосмыслить и сохранить неповторимое звучание, которым всегда отличалась российская культура, ее особый ценностный посыл, говорящий о силе милосердия, взаимоуважения, о важнейших духовных, нравственных основах», — заключила глава государства.

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