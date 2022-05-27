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ВЦИОМ сообщил о росте доверия россиян Путину до 81,3%

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Головкин / AP)

Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину за неделю с 16 по 22 мая вырос до 81,3%, премьеру Михаилу Мишустину доверяют 63,8%. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,3% респондентов (рост на 0,6 п.п. за неделю), Михаилу Мишустину — 63,8% (рост на 2,6 п.п. за неделю), [лидеру КПРФ] Геннадию Зюганову — 30,4% (снижение на 2 п.п. за неделю), [главе думской фракции «Справедливая Россия — За правду»] Сергею Миронову — 29,5% опрошенных (без изменений, 0 п.п. за неделю), [руководителю фракции «Новые люди» в Думе] Алексею Нечаеву — 9,7% (рост на 0,4 п.п. за неделю)», — говорится в материалах опроса.

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В целом показатель одобрения деятельности Путина среди россиян составил 78,4%, увеличившись за неделю на 0,7 п.п. Уровни положительной оценки работы премьера и правительства на прошлой неделе составили 52,5% (плюс 2,4 п.п.) и 52,3% (плюс 0,1 п.п.) соответственно.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» в стране составил 41,2% (рост на 0,7 п.п.), КПРФ — 11,2% (рост на 0,5 п.п.), ЛДПР — 8,4% (снижение на 0,3 п.п.), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,7% (рост на 0,1 п.п.) и «Новые люди» — 4,5% (снижение на 0,1 п.п.).

Опрос проводился путем телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Об уровне доверия Путину в 81% ВЦИОМ сообщал 1 апреля. Тогда средненедельный уровень доверия президенту также вырос — на 0,4 п.п.

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В марте 2014 года, в период присоединения Крыма, рейтинг Путина среди россиян составлял в среднем 76,2%, в мае того же года — уже 86,2%.

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ВЦИОМ соцопрос Владимир Путин доверие рейтинги Михаил Мишустин Геннадий Зюганов

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года

Геннадий Зюганов

политик, лидер КПРФ

26 июня 1944 года
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