Латвия закроет канцелярию посольства в Калининграде 30 мая

В связи с закрытием канцелярия посольства Латвии в Калининграде прекратила предоставление консульских услуг и прием визовых заявок. Ранее республика понизила уровень дипотношений с Россией

Посольство Латвии в Калининграде (Фото: Wikimedia Commons)

Канцелярия консульского отдела посольства Латвии закроется в Калининграде 30 мая, сообщается на сайте дипмиссии.

В связи с этим прекращены предоставление консульских услуг и прием визовых заявок. Для получения консульской помощи в канцелярии попросили обращаться в посольство Латвии в Москве.

Новый виток напряженности в отношениях России и стран Прибалтики начался в конце февраля, после признания Россией ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине.

Латвия и Литва понизили уровень дипломатических отношений с Россией, Вильнюс также отозвал своего посла из страны. Латвия в середине марта выслала трех сотрудников российской дипмиссии, в начале апреля — еще 13, а затем объявила о решении закрыть генконсульства России в Даугавпилсе и Лиепае.

В российском МИДе на эти действия обещали ответить «соответствующе». Ведомство выслало трех латвийских дипломатов, а также объявило о закрытии генконсульства Латвии в Санкт-Петербурге и консульства в Пскове. В мае они прекратили работу.