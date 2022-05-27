Путин пожелал двум губернаторам успеха на выборах

У глав Адыгеи и Карелии — соответственно Мурата Кумпилова и Артура Парфенчикова в этом году истекает срок полномочий. Путин пожелал им успехов в «итерации» в качестве глав республик и продолжении работы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу с главами Адыгеи и Карелии Муратом Кумпиловым и Артуром Парфенчиковым, у которых осенью истекает срок полномочий, и одобрил продолжение их работы на постах, сообщает ТАСС.

«Хочу вас поблагодарить за эту работу и пожелать успехов», — сказал Путин Кумпилову. Глава государства отметил «много положительных, очень устойчивых тенденций» в развитии региона, например увеличение валового продукта и роста промышленного производства.

Парфенчикову Путин также пожелал продолжения работы в качестве руководителя Карелии. «Надеюсь на то, что ваш опыт, который вы приобрели в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах вашей следующей итерации в качестве главы республики», — сказал он.

И Кумпилов, и Парфенчиков занимают свои должности с 2017 года, срок их полномочий истекает в сентябре. В Адыгее главу республики избирает местный Госсовет из числа трех кандидатов, отобранных президентом. В Карелии губернатора выбирают жители региона напрямую.

В Единый день голосования (ЕДГ) 11 сентября выборы губернаторов пройдут в 15 регионах страны, в том числе в 14 они будут прямыми.

В апреле источники РБК сообщали, что власти рассматривают вместо прямых выборов возможность избирать губернаторов через местные законодательные собрания (как, например, в Адыгее). В России в 2004 году уже отменяли, но в 2012-м вернули прямые выборы глав регионов.

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17 мая с идеей переноса нынешней осенней избирательной кампании «до исполнения целей специальной военной операции» уже не в первый раз выступил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он добавил, что деньги в сегодняшней ситуации лучше направить «на нашу армию, на освобожденные территории», а глав регионов можно было бы избрать через заксобрания.



На следующий день на это предложение ответил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он указал, что «ни при каких обстоятельствах» нельзя лишать народ права быть «источником власти в России» и поэтому выборы «должны состояться». Источники РБК подтвердили, что власти приняли решение провести выборы в ЕДГ.