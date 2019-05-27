«Ростех» назвал условие для продажи США российских боеприпасов

Россия сможет поставить США боеприпасы в том случае, если Вашингтон снимет санкционные ограничения. Однако Штаты и сейчас могут приобрести их у стран, производящих патроны без российской лицензии

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Поставка российских боеприпасов в США возможна только в случае, если Вашингтон отменит ограничения, предусмотренные санкциями, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха».

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — заявили в пресс-службе.

Ранее портал DefenceBlog сообщил, что контрактное командование армии США открыло тендер на производство и поставку боеприпасов от не входящих в НАТО стран. Речь идет о патронах калибра 5,45, 7,62 и 12, в том числе бронебойных и трассировочных, предназначенных для автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и Токарева, снайперских винтовок Драгунова и авиационных пулеметов ЯкБ.

В «Ростехе» отметили, что перечисленное оружие поставлялось в большое количество стран и производилось не только в СССР и России, но и других странах. Чтобы поставлять соответствующие патроны, США регулярно проводят тендеры, заявили в госкорпорации.

«Есть все основания полагать, что в текущий момент эти боеприпасы могут быть закуплены в том числе в странах, где они производятся без российской лицензии», — добавили в «Ростехе».