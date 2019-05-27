Губернатор Иркутской области попал в больницу

65-летний глава региона попал в больницу в выходные. Его оставили в лечебном учреждении для обследования

Сергей Левченко (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован после жалоб на боль в спине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона. 65-летний глава региона попал в больницу двумя днями ранее, 25 мая.

«Причина обращения — болевой синдром в связи с травмой спины. Для дополнительных обследований глава региона оставлен в лечебном учреждении. По оценкам врачей, срок обследования — три дня», — заявили агентству в пресс-службе правительства Иркутской области.

Медики заверяют, что состояние здоровья Левченко опасений не вызывает.

«Да. Губернатор проходит обследование», — подтвердила РБК начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич.

Изначально информация о госпитализации Левченко появилась в ряде СМИ со ссылкой на источники. Так, агентство FlashSiberia со ссылкой на собеседника в окружении главы региона сообщило, что губернатора экстренно госпитализировали утром в понедельник, 27 мая.