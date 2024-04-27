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США заключили контракт на разработку нового «самолета Судного дня»

США заключили контракт на $13 млрд на разработку нового самолета Судного дня
Сейчас американский «самолет Судного дня» — это E-4B, модернизированный Boeing 747-200, который устареет к 2030-м годам. Разработкой нового борта займется не Boeing, а Sierra Nevada Corporation
Фото: JHVEPhoto / Fotodom / Shutterstock
Фото: JHVEPhoto / Fotodom / Shutterstock

Военно-воздушные силы США заключили контракт на $13 млрд с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку самолета, который заменит устаревающий E-4B, или «самолет Судного дня», передает Reuters.

Работы над проектом Центра управления воздушно-десантными операциями (SAOC) будут вести в Колорадо, Неваде и Огайо, их завершение намечено на 2036 год. Основой нового самолета будет коммерческое реактивное судно, модифицированное и защищенное согласно военным требованиям.

«Самолет Судного дня» E-4B Nifhtwatch (Ночной дозор) представляет собой усовершенствованный Boeing 747-200, который может перевозить и пассажиров, и грузы. E-4B имеет большую дальность полета и способен дозаправляться в воздухе.

На борту самолета может находиться до 111 человек. Он разделен на шесть зон: командная рабочая зона, конференц-зал, комната для брифингов, оперативная командная зона, зона связи и зона отдыха.

Nightwatch способен выдержать ядерный взрыв, тепловое и электромагнитное воздействия. Усовершенствованная система спутниковой связи позволяет поддерживать ее по всему миру.

На вооружении ВВС США четыре таких самолета, один из них используется для поездок министра обороны. При необходимости его может использовать президент и другие военные высших чинов. По крайней мере один E-4B постоянно находится в состоянии боевой готовности.

Срок службы «самолета Судного дня» истечет в начале 2030-х, эта модель была развернута в 1980 году (до этого был E-4А).

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В декабре 2023-го стало известно, что Boeing исключили из конкурса на создание самолета-преемника E-4B, в списке претендентов на его выпуск осталась только SNC. Она производит такие самолеты, как штурмовик A-29 Super Tucano, разведывательный RAPCON-X, военно-транспортный M-28 SOMA и др. Некоторые модели выпускает в партнерстве с Embraer Defense & Security.

Как сообщали источники Reuters, Boeing и ВВС США не смогли достичь соглашения из-за заложенной в него фиксированной цены, что подразумевало бы оплату расходов сверх согласованного лимита самим производителем.

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