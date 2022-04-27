Посольство КНР призвало США быть осторожными в высказываниях по Тайваню

По словам дипломата, для сохранения хороших отношений с Пекином Вашингтону следует избегать неверных сигналов сепаратистским силам, поддерживающим «независимость Тайваня»

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Соединенным Штатам необходимо быть осмотрительными в своих действиях и выражениях по Тайваню, чтобы не пострадали китайско-американские отношения. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Так он прокомментировал слова госсекретаря Энтони Блинкена о намерении Вашингтона обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от любой потенциальной агрессии, в том числе со стороны Китая.

«Мы призываем США <...> избегать неверных сигналов сепаратистским силам, поддерживающим «независимость Тайваня», чтобы не нанести серьезного ущерба отношениям между Китаем и США, а также миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива», — сказал Лю Пэнъюй.

По словам дипломата, «тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, не допускающее вмешательства извне». Лю Пэнъюй считает, что властям США необходимо «добросовестно придерживаться принципа «одного Китая», а также не выходить за рамки трех китайско-американских коммюнике.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. В 1949 году, во время революции, территория объявила об отделении от Китая, однако Пекин считает его одной из китайских провинций.



США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но в то же время продают ему оружие. Официально Соединенные Штаты, как и Россия, поддерживают принцип «одного Китая».

Ситуация в Южно-Китайском море обострилась летом 2021 года. Китай несколько раз обвинял США в том, что их военные корабли вошли в воды, которые КНР считает своими. Кроме того, Минобороны Тайваня неоднократно сообщало о нарушениях воздушного пространства острова китайскими самолетами. В Пекине в ответ заявляли, что самолеты принимают участие в учениях.

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При потенциальном нападении на Тайвань со стороны КНР Вашингтон встанет на защиту островного государства, говорил в октябре президент США Джо Байден. По его словам, Вашингтон взял на себя соответствующие обязательства. Президент Тайваня Цзай Инвэнь также говорила, что на острове находятся американские военные, которые тренируют местную армию, однако, по ее словам, солдат США на Тайване «не так много, как люди думают».

Ранее, 15 апреля, Пекин объявил о проведении учений у острова Тайвань. Их спровоцировали, как указали в Минобороны КНР, «серьезные неверные сигналы», которые США посылают «тайваньским сепаратистам». До этого на остров прибыла делегация из шести американских конгрессменов для встречи с Цай Инвэнь, писал Reuters. В ходе переговоров председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес заявил, что Тайвань — «страна глобального значения» и его безопасность имеет значение «для всего мира».