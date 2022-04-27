Посольство КНР призвало США быть осторожными в высказываниях по Тайваню

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Как экономить на грузовых шинах владельцу транспортной компании РБК и Cordiant Professional, 11:55
На Кубани возбудили уголовное дело после гибели 12-летней шахматистки Спорт, 11:51
В Польше задержали подозреваемых в шпионаже россиянина и белоруса Общество, 11:51
Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие Pro, 11:51
В Кремле заявили, что не обсуждают отмену прямых выборов губернаторов Политика, 11:50
Schneider Electric продаст российские активы менеджменту Бизнес, 11:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:46
МИД заявил о готовности России нарастить сотрудничество по газу с Африкой Бизнес, 11:44
Как санкции могут заблокировать ИИС из-за валютного долга Pro, 11:43
Хуснуллин анонсировал программу по срочному переобучению на строителей Бизнес, 11:36
Болгария объяснила отказ от оплаты газа в рублях «значительными рисками» Бизнес, 11:36
Звезду НБА оштрафовали на $15 тыс. за пинок по стопке полотенец Спорт, 11:32
Group-IB обнаружила в России почти 7,5 тыс. незащищенных баз данных Технологии и медиа, 11:30
Как защитить бизнес от кибератак при дефиците оборудования РБК и МегаФон, 11:29
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Посольство КНР призвало США быть осторожными в высказываниях по Тайваню

По словам дипломата, для сохранения хороших отношений с Пекином Вашингтону следует избегать неверных сигналов сепаратистским силам, поддерживающим «независимость Тайваня»
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Соединенным Штатам необходимо быть осмотрительными в своих действиях и выражениях по Тайваню, чтобы не пострадали китайско-американские отношения. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Так он прокомментировал слова госсекретаря Энтони Блинкена о намерении Вашингтона обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от любой потенциальной агрессии, в том числе со стороны Китая.

«Мы призываем США <...> избегать неверных сигналов сепаратистским силам, поддерживающим «независимость Тайваня», чтобы не нанести серьезного ущерба отношениям между Китаем и США, а также миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива», — сказал Лю Пэнъюй.

По словам дипломата, «тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, не допускающее вмешательства извне». Лю Пэнъюй считает, что властям США необходимо «добросовестно придерживаться принципа «одного Китая», а также не выходить за рамки трех китайско-американских коммюнике.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. В 1949 году, во время революции, территория объявила об отделении от Китая, однако Пекин считает его одной из китайских провинций.

США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но в то же время продают ему оружие. Официально Соединенные Штаты, как и Россия, поддерживают принцип «одного Китая».

Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив
Политика
Фото:U.S. Pacific Command / AP

Ситуация в Южно-Китайском море обострилась летом 2021 года. Китай несколько раз обвинял США в том, что их военные корабли вошли в воды, которые КНР считает своими. Кроме того, Минобороны Тайваня неоднократно сообщало о нарушениях воздушного пространства острова китайскими самолетами. В Пекине в ответ заявляли, что самолеты принимают участие в учениях.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Tim Boyle / Getty Images Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду
Статьи
Pro
Фото: Junko Kimura / Getty Images Как Toyota следовала своей философии во времена Великой рецессии
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться
Инструкции
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Горизонт планирования — один день: логистика погрузилась в новый кризис
Прогнозы
Pro
По каким отраслям экономики России кризис ударит сильнее всего
Прогнозы
Pro
Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают
Исследования

При потенциальном нападении на Тайвань со стороны КНР Вашингтон встанет на защиту островного государства, говорил в октябре президент США Джо Байден. По его словам, Вашингтон взял на себя соответствующие обязательства. Президент Тайваня Цзай Инвэнь также говорила, что на острове находятся американские военные, которые тренируют местную армию, однако, по ее словам, солдат США на Тайване «не так много, как люди думают».

Ранее, 15 апреля, Пекин объявил о проведении учений у острова Тайвань. Их спровоцировали, как указали в Минобороны КНР, «серьезные неверные сигналы», которые США посылают «тайваньским сепаратистам». До этого на остров прибыла делегация из шести американских конгрессменов для встречи с Цай Инвэнь, писал Reuters. В ходе переговоров председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес заявил, что Тайвань — «страна глобального значения» и его безопасность имеет значение «для всего мира».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Китай Тайвань посольство КНР США
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив
Политика
Китай объявил о масштабных учениях у Тайваня
Политика
Китай объявил об учениях у Тайваня в ответ на «неверные сигналы» от США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter