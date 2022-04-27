Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Какая стратегия поможет компании стать лидером после рецессии Pro, 08:32
В Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации с коронавирусом в России Общество, 08:31
Хуснуллин назвал способ избежать «эффекта домино» на рынке жилья Бизнес, 08:30
Воронежский губернатор заявил о сбитом разведывательном беспилотнике Политика, 08:27
Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив Политика, 08:26
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 08:24
Reuters узнал об опасении оружейников США не продать оружие после Украины Политика, 08:24
На первенстве России погибла 12-летняя шахматистка Спорт, 08:17
В Воронеже произошло два взрыва Общество, 08:15
Минэкономики предложило оценивать губернаторов по наполненности ЕГРН Политика, 08:11
Генпрокуратура начала проверку Росавиации после кибератаки Общество, 08:00
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 07:50
В случае срыва сделки по покупке Twitter Маск заплатит $1 млрд неустойки Технологии и медиа, 07:41
Банки сообщили об усилении контроля за SWIFT-переводами за границу Финансы, 07:30
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив

Фото: U.S. Pacific Command / AP
Фото: U.S. Pacific Command / AP

Пекин обвинил Вашингтон в подрыве мира и стабильности в Тайваньском проливе после прохода американского эсминца Sampson, заявил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, передает агентство «Синьхуа».

Эсминец с управляемыми ракетами USS Sampson пересек Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от Китая, 26 апреля, говорится в сообщении.

«Соединенные Штаты часто совершают подобные провокационные действия, посылают неверный сигнал силам «независимости Тайваня», сознательно подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы решительно выступаем против этого», — заявил Ши И.

Он указал, что войска в восточной зоне следят за ситуацией, «постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности» и «защищают национальный суверенитет и территориальную целостность».

Последнее китайское предупреждение: как растет угроза войны КНР и Тайваня
Политика

Военно-морские силы США при этом заявили, что эсминец совершил «обычный транзит через Тайваньский пролив» во вторник в соответствии с международным правом, пишет Reuters.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. В 1949, во время революции, территория объявила об отделении от Китая, однако Пекин считает его одной из китайских провинций.

США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но в то же время продают ему оружие. Официально Соединенные Штаты, как и Россия, поддерживают принцип «одного Китая».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как изменится потребитель и маркетинг в России в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему ослабли позиции банков США и какие риски сегодня у инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Как Fujifilm обошла конкурентов и прошла десяток кризисов
Статьи
Pro
Фото: David Dee Delgado / Getty Images Как научиться говорить убедительно: 7 фраз
Статьи
Pro
Фото: Виталий Невар / ТАСС Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России
Статьи

В апреле на фоне визита американских сенаторов на остров Пекин объявил о проведении учений у острова Тайвань. Их спровоцировали, как указали в Минобороны КНР, «серьезные неверные сигналы», которые США посылают «тайваньским сепаратистам». В марте китайская сторона заявляла, что не потерпит сепаратистских действий со стороны Тайваня и вмешательства внешних сил (в первую очередь США и Японии) в отношения Пекина с ним.

Материалы к статье
Теги
Китай Тайвань США
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Китай объявил об учениях у Тайваня в ответ на «неверные сигналы» от США
Политика
Госдеп одобрил продажу Тайваню оборудования для ЗРК Patriot на $95 млн
Политика
Тайвань заявил о присоединении к санкциям против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter