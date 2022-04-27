Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив

Фото: U.S. Pacific Command / AP

Пекин обвинил Вашингтон в подрыве мира и стабильности в Тайваньском проливе после прохода американского эсминца Sampson, заявил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, передает агентство «Синьхуа».

Эсминец с управляемыми ракетами USS Sampson пересек Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от Китая, 26 апреля, говорится в сообщении.

«Соединенные Штаты часто совершают подобные провокационные действия, посылают неверный сигнал силам «независимости Тайваня», сознательно подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы решительно выступаем против этого», — заявил Ши И.

Он указал, что войска в восточной зоне следят за ситуацией, «постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности» и «защищают национальный суверенитет и территориальную целостность».

Военно-морские силы США при этом заявили, что эсминец совершил «обычный транзит через Тайваньский пролив» во вторник в соответствии с международным правом, пишет Reuters.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. В 1949, во время революции, территория объявила об отделении от Китая, однако Пекин считает его одной из китайских провинций.



США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но в то же время продают ему оружие. Официально Соединенные Штаты, как и Россия, поддерживают принцип «одного Китая».

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В апреле на фоне визита американских сенаторов на остров Пекин объявил о проведении учений у острова Тайвань. Их спровоцировали, как указали в Минобороны КНР, «серьезные неверные сигналы», которые США посылают «тайваньским сепаратистам». В марте китайская сторона заявляла, что не потерпит сепаратистских действий со стороны Тайваня и вмешательства внешних сил (в первую очередь США и Японии) в отношения Пекина с ним.