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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал об опасении оружейников США не продать оружие после Украины

Оборонные компании опасаются, что, нарастив производство для поставок Киеву, они не смогут сбыть остатки продукции после окончания конфликта. Это в основном касается вооружений, в которых американская армия почти не нуждается

Из-за увеличения военной помощи Украине от США американские оружейные компании опасаются, что останутся с невостребованным оружием после окончания конфликта, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что Киев нуждается в американских переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК) Stinger, однако в США с их производством могут возникнуть сложности. Одна из проблем заключается в том, что Вашингтон не нуждается в большом количестве таких комплексов. «Прежде чем случилась Украина, мы собирались избавиться от Stinger», — рассказал агентству источник в конгрессе. Пентагон не заказывал новых Stinger 18 лет. Единственное предприятие по производству таких ПЗРК работает в штате Аризона и выпускает лишь небольшое количество продукции — в основном для поставок в другие страны. Соединенные Штаты к 2027 году планируют запустить производство альтернативы Stinger, пишет Reuters.

Даг Буш — сотрудник американского оборонного ведомства, который занимается закупками оружия для армии США, — 31 марта сообщил конгрессу, что Пентагон готовит план по увеличению производства Stinger. Позднее источник в конгрессе сказал Reuters, что информации о таком плане не было.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В середине апреля представители Пентагона встретились c руководителями восьми компаний-подрядчиков в оборонной сфере, чтобы обсудить поставки оружия на Украину, включая Stinger.

Во время встречи глава Raytheon Грег Хейс сообщил, что для производства оружия потребуется перезапуск производственных линий, на что потребуется от полугода до года. Хейс также говорил об «очень ограниченном» запасе материалов для выпуска ПЗРК.

По словам главы Raytheon, компания может нарастить производство в 2022 году, но его значительного увеличения можно ожидать в 2023 и 2024 годах.

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При этом на встрече руководители оружейных компаний высказали свои сомнения относительно увеличения производства. Один из руководителей сказал, что после окончания спецоперации на Украине они не хотят остаться с большим количеством нереализуемых запасов оружия.

США с начала российской военной операции на Украине поставляют Киеву оружие. В начале апреля украинский президент Владимир Зеленский попросил Вашингтон предоставить стране тяжелое оружие.

10 апреля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти «круглосуточно работают над доставкой оружия и военной помощи каждый день» и ищут у своих союзников вооружение, которым украинские военные уже умеют пользоваться.

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22 апреля в Госдепартаменте сообщили о поставках Киеву реактивных систем залпового огня. «Есть союзники, которые работают над [передачей Украине] самолетов, а кроме этого имеется огромное количество запчастей для военных самолетов», — добавила замглавы ведомства Виктория Нуланд.

Россия в конце апреля направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Украине. По словам посла Анатолия Антонова, в общей сложности Вашингтон передал Киеву оружие на $800 млн, что «не способствует поиску дипломатического решения конфликта».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
США поставки оружия Украина Пентагон
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