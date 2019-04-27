В Кремле назвали сроки проведения «Прямой линии» с Путиным

Общение президента с гражданами состоится летом, заявил Дмитрий Песков. В прошлом году это мероприятие также прошло в этот период — 7 июня. Передача состоится уже в семнадцатый раз

Владимир Путин в студии московского Гостиного двора во время «Прямой линии» в 2018 году (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

В Кремле определились со сроками проведения «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится летом, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Прямая линия» летом будет», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос. Деталей о проведении этого мероприятия он не уточнил.

Телепередача, в ходе которой президент отвечает на вопросы граждан проводится ежегодно с 2001 года. Когда Владимир Путин занимал должность главы правительства, эта программа носила название «Разговор с Владимиром Путиным». В 2019 году «Прямая линия» с Путиным состоится уже в семнадцатый раз (не выходила в эфир в 2004-м и 2012 годах).

В прошлом году общение главы государства с населением также состоялось в летний период — 7 июня. В передаче был использован новый формат: отвечая на вопросы граждан, президент, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения, в режиме конференц-связи звонил губернаторам регионов России и членам правительств субъектов. Длительность «Прямой линии» тогда составила 4 часа 20 минут. За это время президент ответил более чем на 70 вопросов.