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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Кремле назвали сроки проведения «Прямой линии» с Путиным
Общение президента с гражданами состоится летом, заявил Дмитрий Песков. В прошлом году это мероприятие также прошло в этот период — 7 июня. Передача состоится уже в семнадцатый раз
Владимир Путин в студии московского Гостиного двора во время «Прямой линии» в 2018 году (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

В Кремле определились со сроками проведения «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится летом, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Прямая линия» летом будет», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос. Деталей о проведении этого мероприятия он не уточнил.

Телепередача, в ходе которой президент отвечает на вопросы граждан проводится ежегодно с 2001 года. Когда Владимир Путин занимал должность главы правительства, эта программа носила название «Разговор с Владимиром Путиным». В 2019 году «Прямая линия» с Путиным состоится уже в семнадцатый раз (не выходила в эфир в 2004-м и 2012 годах).

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В прошлом году общение главы государства с населением также состоялось в летний период — 7 июня. В передаче был использован новый формат: отвечая на вопросы граждан, президент, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения, в режиме конференц-связи звонил губернаторам регионов России и членам правительств субъектов. Длительность «Прямой линии» тогда составила 4 часа 20 минут. За это время президент ответил более чем на 70 вопросов.

Программу, которую показывали телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Мир» и «Первый канал», как выяснили позже эксперты компании Mediaascope, посмотрели 5,78 млн человек. Этот показатель, отмечали специалисты, стал самым низким с 2011 года. Тогда возможность послушать ответы главы государства в ходе этой передачи заинтересовала 4,018 млн жителей России.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, «Прямая линия»
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