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Украина сделала первый шаг на пути избежания дефолта
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Украина сделала первый шаг на пути избежания дефолта
Украинский кризис, 27 апр 2015, 22:02
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Украина сделала первый шаг на пути избежания дефолта
Государственный украинский Укрэксимбанк заключил соглашение с инвесторами об отсрочке погашения облигаций. Как пишет The Financial Times, это первый шаг Украины на пути избежания дефолта
Фото: ТАСС

Украине удалось преодолеть первое препятствие на пути реструктуризации своих долгов и избежания дефолта, считает британская газета The Financial Times. ​​Эта реакция связана с подписанием соглашения между инвесторами и государственным Укрэксимбанком о продлении обращения облигаций, срок погашения которых наступает в апреле 2015 года. В ходе переговоров стороны договорились о трехмесячной отсрочке, до 27 июля. Причем было отмечено, что это в​ремя будет использовано для выработки долгосрочного решения.

«Это трехмесячное продление срока погашения облигаций необходимо для утверждения и оформления долгосрочного решения, нацеленного на достижение максимального баланса между интересами государства, инвесторов и банка, что будет способствовать стабильности банковской системы и поддержке экономики Украины», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ранее Укрэксимбанк предлагал держателям своих еврооблигаций на $750 млн с датой погашения 27 апреля 2015 года продлить конечный срок их погашения на семь лет с выплатой 50% основной суммы 27 апреля 2019 года и оставшихся 50% — шестью равными полугодовыми траншами до апреля 2022 года. Одновременно с этим банк предложил повысить ставку купона по еврооблигациям с нынешних 8,375% годовых до 9,625% годовых, начиная с ближайшей выплаты 27 апреля 2015 года.

По данным на 1 января 2015 года, по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал третье место среди 158 действовавших в стране банков.

Ранее министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что отказ кредиторов всерьез приступить к обсуждению вопроса о реструктуризации долга Украины до того, как придет время платить, поставит под угрозу финансовую стабильность страны и интересы самих кредиторов.

В интервью газете The Wall Street Journal она предупредила, что депутаты Верховной рады активно обсуждают «популистскую» идею об отказе платить по долгам, особенно по тем, которые были накоплены во время правления свергнутого президента Виктора Януковича. «Это один из тех рисков, которые кредиторы должны иметь в виду», — предупредила Яресько.

Кроме того, она заявила, что кредиторы, которые не идут навстречу и не хотят смягчать требования, «не понимают всей глубины финансово-экономического бедствия, переживаемого Украиной».

Одним из кредиторов Украины является Россия, которая ожидает от Украины погашения долга в $3 млрд в декабре текущего года. Министр финансов России Антон Силуанов неоднократно заявлял, что Москва не рассматривает возможность отсрочки и о реструктуризации кредита речь не идет.

Ранее группа кредиторов во главе с фондом Franklin Templeton предложила предоставить Украине отсрочки по принадлежащим им облигациям общей стоимостью около $10 млрд. Однако, по словам главы украинского Минфина, это не решит проблему: необходимо снижение процентных ставок и, возможно, сокращение номинала украинских облигаций.

В марте 2015 года совет директоров МВФ одобрил программу финансовой помощи Украине общим объемом $17,5 млрд сроком на четыре года. В течение первого года Киев должен получить $10 млрд, первый транш на $5 млрд поступил в страну в том же месяце.

Однако предоставление помощи МВФ обусловлено рядом условий, среди которых — договоренность с кредиторами о реструктуризации долга.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Украина , дефолт , МВФ
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