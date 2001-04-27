Воронежский суд вынес приговор американцу

В Воронеже оглашен приговор по делу 24-летнего гражданина США Джона Тоббина, который обвинялся в распространении и сбыте наркотиков.

Обвинение требовало приговорить Тоббина к четырем годам лишения свободы без конфискации имущества, его адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

После совещания суд огласил приговор американскому гражданину: лишение свободы сроком на 3 года и 1 месяц. Адвокаты Тоббина уже заявили, что подадут апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию.

Судебное разбирательство по делу Тоббина продлилось всего два дня. За это время были допрошены более двадцати свидетелей. Сам Тоббин настаивал, что наркотики ему подбросили, но свидетели говорили об обратном. В итоге с гражданина США были сняты два обвинения - в организации наркотического притона и сбыте наркотиков в составе организованной группы. Но остались еще два – хранение и сбыт наркотиков в крупных размерах и склонение людей к потреблению наркотических средств.

Напомним, что Джон Тоббин был задержан в феврале нынешнего года при покупке наркотиков. В момент задержания у него обнаружили 2,5 грамма марихуаны. До задержания Тоббин учился в аспирантуре Воронежского университета и готовил диссертацию по изменениям политических приоритетов россиян за последние 10 лет. Американец прибыл в Воронеж как лауреат фонда Фулбрайта и имел при себе рекомендательное письмо госдепартамента США. До этого Тоббин учился в институте Министерства обороны США, где изучал русский язык, а также прошел подготовку в военно-разведывательной школе, где получил диплом по специальности "специалист по ведению допросов".

Перед началом сегодняшнего заседания суда к зданию, где оно проходит, пришли воронежские школьники с плакатами, надписи на которых призывали к наказанию Тоббина и провозглашали "Нет американским наркотикам".

По просьбе обвиняемого из зала суда были удалены все видеокамеры. Сам Тоббин в последнем слове заявил, что по-прежнему не считает себя виновным, и никакого отношения к наркотикам не имеет. Он утверждал, что в Воронеж приехал просто учиться, и в его квартире проводились только культурные вечеринки, безо всякого употребления наркотических препаратов. Однако доводы следствия и показания свидетелей убедили суд в виновности американца.