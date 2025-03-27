Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством»

Москалькову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу». Она занимает пост омбудсмена с 2016 года

Татьяна Москалькова (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Омбудсмен Татьяна Москалькова награждена президентом России Владимиром Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

«Прежде чем предоставить слово Татьяне Николаевне Москальковой хочу вас проинформировать, что вчера указом президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Татьяна Николаевна Москалькова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени», — сказала Матвиенко.

Она поздравила Москалькову с наградой.

Москалькова родилась 30 мая 1955 года в Витебске. Окончила Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина), аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР и докторантуру Академии управления МВД России.

Она занимает должность уполномоченного по правам человека с 2016 года. До этого была депутатом Госдумы V и VI созывов, а также первым замглавы правового управления МВД, имеет звание генерал-майора и заслуженного юриста. В 2006 году она была награждена Орденом Почета.

После начала военной операции на Украине Москалькова попала под санкции США, Канады, ЕС и других стран. Последний ежегодный доклад о ее работе посвящен проблемам участников боевых действий, поискам пропавших без вести и возвращению военнопленных. В частности, по словам омбудсмена, в 2024 году 779 солдат удалось вернуть из плена, а также установить судьбу 3,1 тыс. человек.