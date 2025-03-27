Выдворенному из России музыканту разрешили вернуться

Петар Мартич (Фото: Petarmartic / VK)

Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России лидера группы «Пасош», сербского музыканта Петара Мартича. Суд для этого изменил постановление Никулинского районного суда, следует из сообщения судов.

Ранее в 2024 году Никулинский суд Москвы признал Мартича виновным в пропаганде наркотиков и назначил ему штраф в размере 20 тыс. руб. с выдворением за пределы России. Однако Мосгорсуд отменил часть о выдворении.

В ходе судебного заседания Мартич не присутствовал, представлял его интересы адвокат. Суд в 2024 году постановил не задерживать музыканта, разрешив ему самостоятельно покинуть Россию. После этого он уехал из страны.

Поводом для обвинения в пропаганде наркотиков послужила песня «Насекомое», записанная Мартичем совместно с рэпером Boulevard Depo (Артем Кулик).

Петар Мартич родился в 1993 году в Белграде, с 1997 года живет в России. Он организовал рэп-ансамбль «Прыгай киска» и панк-группу «Пасош».