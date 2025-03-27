Правительство сменило главу оператора по переработке мусора

Денис Буцаев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отправлен в отставку, следует из распоряжения правительства.

На его место назначили Ирину Тарасову. Она ранее была директором административного департамента Министерства сельского хозяйства.

Денис Буцаев стал заместителем министра природных ресурсов и экологии. Ранее о том, что кандидатура Дениса Буцаева, рассматривается на должность заместителя главы Минприроды, сообщал источник РБК.

Денис Буцаев возглавлял РЭО с момента основания компании в феврале 2019 года, но в ноябре того же года ушел с должности на пост первого вице-губернатора Белгородской области. Его вновь назначили на этот пост в ноябре 2020 года.