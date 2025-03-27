 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Правительство сменило главу оператора по переработке мусора

Правительство сменило главу Российского экологического оператора
Денис Буцаев
Денис Буцаев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отправлен в отставку, следует из распоряжения правительства.

На его место назначили Ирину Тарасову. Она ранее была директором административного департамента Министерства сельского хозяйства.

Денис Буцаев стал заместителем министра природных ресурсов и экологии. Ранее о том, что кандидатура Дениса Буцаева, рассматривается на должность заместителя главы Минприроды, сообщал источник РБК.

Глава «мусорной» госкомпании стал кандидатом на пост замминистра
Политика
Денис Буцаев

Денис Буцаев возглавлял РЭО с момента основания компании в феврале 2019 года, но в ноябре того же года ушел с должности на пост первого вице-губернатора Белгородской области. Его вновь назначили на этот пост в ноябре 2020 года.

Читайте РБК в Telegram.

РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»

Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
переработка мусора Денис Буцаев Минсельхоз Минприроды
Материалы по теме
Матвиенко заявила, что «мусорная реформа» была похожа на деградацию
Общество
Глава «мусорной» госкомпании стал кандидатом на пост замминистра
Политика
Абрамченко поблагодарила тех, кто не испугался фразы «мусорная реформа»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
«Ничто не ускользнет»: как проверить самозанятого — 13 законных способовPro, 11:29
ФСБ заявила о новом способе вербовки украинскими спецслужбами россиянПолитика, 11:28
В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели 4 солдат США в ЛитвеПолитика, 11:24
Суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам французского наемника на УкраинеПолитика, 11:18
До семи лет тюрьмы и штраф ₽1 млн: кто такой дроппер и как им не статьИнвестиции, 11:17
Индекс гособлигаций RGBI упал ниже 110 пунктов впервые с 6 мартаИнвестиции, 11:17
Итоги форума технологической инфраструктуры МосквыПресс-центр, 11:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Журналист сообщил о «печальном состоянии» ШумахераСпорт, 11:12
Правительство сменило главу оператора по переработке мусораПолитика, 11:08
Журналистку Марию Пономаренко приговорили по делу о нападении в колонииПолитика, 11:03
«Неутомимый и беспощадный»: каково работать с гуру Кремниевой долиныPro, 11:02
Польша назвала цель «важнее подготовки к войне»Политика, 10:56
«Сьесс» ответил на данные об опасных веществах в краске для волос SyossОбщество, 10:56
«Начать с нуля»: как советские архитекторы грезили о новом человекеСтиль, 10:53