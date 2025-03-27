Совфед прекратил полномочия сенатора от Тувы

Занимавшая пост сенатора от Верховного хурала Тувы с 2019 года Дина Оюн ушла в отставку

Дина Оюн (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Совфед проголосовал за прекращение полномочий сенатора от парламента Тувы Дины Оюн, передает корреспондент РБК.

О подаче Оюн заявления глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко сообщил РБК накануне. Он уточнил, что заявление Оюн не связано с назначением нового сенатора.

Оюн занимала должность сенатора от законодательной власти Тувы с октября 2019 года. Срок ее полномочий истек в октябре 2024 года, однако Верховный хурал так и не назначил нового сенатора.

На пост рассматривался бывший первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов, которого освободили от должности вскоре после назначения на пост руководителя ведомства Андрея Белоусова. В середине марта источники РБК заявили, что он больше не является основным претендентом, что связано с «внешними факторами».

Пост сенатора от исполнительной власти Республики Тыва занимает Людмила Нарусова.