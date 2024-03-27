Следствие попросило суд арестовать замглавы ФТС

О задержании Ягодкиной накануне сообщили источники РБК. По их данным, у следствия есть претензии к ее работе с кодами товарной номенклатуры

Елена Ягодкина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-полковника таможенной службы Елены Ягодкиной, следует из картотеки суда.

Ягодкиной вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).

О том, что в Москве задержали Ягодкину РБК сообщил 26 марта источник РБК в правоохранительных органах. По словам собеседника РБК, расследование касается начисления таможенных пошлин, и Ягодкину проверяют на причастность к коррупции. В кабинете у чиновницы прошли обыски.

Претензии следствия касаются периода 2011-2019 годов, когда Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.

По словам собеседника РБК, у следствия есть претензии к ее работе с кодами товарной номенклатуры. «Эти коды имеет любой товар, коды некоторых товаров сложно определить однозначно, а по таможенным платежам есть «развилки» — по одной группе товаров платеж составляет 5%, по другой — 15%, и в этом моменте возникает коррупционная составляющая», — объяснил он.

Ягодкина родилась в 1975 году в Новосибирске. В 1997 году окончила Новосибирский государственный аграрный университет, и начала работать в таможенных органах.

Работала инспектором отдела таможенных платежей Новосибирской таможни, а к 2011 году стала заместителем начальника управления — главой Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС России.