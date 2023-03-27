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Новые массовые протесты в Израиле. Видео

Как проходили протесты в Израиле после отставки главы Минобороны за критику реформы

Новые массовые протесты в Израиле. Видео
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Накануне после отставки министра обороны Йоава Галланта за критику судебной реформы тысячи израильтян вышли на улицы. Возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху произошли столкновения с силовиками, те применили водометы. В центре Тель-Авива протестующие на несколько часов блокировали главное шоссе страны Аялон. Полицейские разогнали толпу с помощью водометов и конной полиции. Протесты продолжались всю ночь.

В понедельник утром президент Ицхак Герцог призвал правительство остановить принятие реформы. Позднее, как ожидается, должен выступить с речью Нетаньяху.

Теги
судебная реформа Израиль массовые протесты
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