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Новые массовые протесты в Израиле. Видео
Как проходили протесты в Израиле после отставки главы Минобороны за критику реформы
Накануне после отставки министра обороны Йоава Галланта за критику судебной реформы тысячи израильтян вышли на улицы. Возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху произошли столкновения с силовиками, те применили водометы. В центре Тель-Авива протестующие на несколько часов блокировали главное шоссе страны Аялон. Полицейские разогнали толпу с помощью водометов и конной полиции. Протесты продолжались всю ночь.
В понедельник утром президент Ицхак Герцог призвал правительство остановить принятие реформы. Позднее, как ожидается, должен выступить с речью Нетаньяху.