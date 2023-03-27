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«Ведомости» узнали, кого допустят к голосованию в новых регионах

«Ведомости»: к голосованию в новых регионах допустят только с российским паспортом
К голосованиям в новых регионах, которые могут состояться 10 сентября, допустят только тех, у кого уже есть российский паспорт или заявка на его получение, узнали «Ведомости»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

К голосованиям в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые могут состояться в единый день голосования 10 сентября, допустят тех, у кого уже есть паспорт или заявка на получение паспорта гражданина России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По его словам, окончательное решение будет приниматься руководством внутриполитического блока Кремля перед началом избирательной кампании в зависимости от темпов паспортизации на новых территориях

Источник уточнил, что в настоящее время МВД обещает завершить процесс до выборов: но рассматриваются разные сценарии на случай, если «потребуется подстраховка». Поэтому, вероятно, справки будут использоваться как запасной вариант для подтверждения принадлежности к российскому гражданству.

Вопрос о том, состоятся ли выборы на новых территориях, официально пока не решен. Закон о военном положении не допускает их проведения: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях оно было введено 19 октября 2022 года и до сих пор не отменено, напоминает газета.

Как пояснил «Ведомостям» юрист Роман Смирнов, допустить голосование не только для тех, кто получил паспорт, юридически можно, ведь на новых территориях до 2026 года действует переходный период их интеграции в Россию. «Ситуация не вписывается в рамки [типичного] избирательного законодательства, и мы прекрасно понимаем, что в этих регионах постараются учесть максимальное количество людей, которые хотят проголосовать», — отметил он.

Ранее решить все проблемы с выдачей российских паспортов в новых регионах поручил президент Владимир Путин. «Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны. <...> Займитесь как следует, я серьезно говорю», — обратился глава государства к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Глава государства отметил, что получение паспортов «длится месяцами», наблюдаются очереди, в которых стоят «немерено по времени».

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Тогда же Колокольцев заявил, с момента проведения референдумов о присоединении к России новых территорий за российскими паспортами обратились 800 тыс. человек. Сейчас каждый день поступает более 17 тыс. заявок, добавил министр.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов. В абсолютных цифрах за вхождение в состав России в ДНР проголосовали 2,1 млн избирателей, в ЛНР — 1,6 млн, в Запорожской области — 430 тыс., в Херсонской — 407,5 тыс. человек.

Украина и западные страны обвиняют Россию в аннексии территорий. Кремль настаивает, что решение жителей региона окончательное и пересмотру не подлежит.

«Ведомости» узнали, кого допустят к голосованию в новых регионах
«Ведомости» узнали, кого допустят к голосованию в новых регионах

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
голосование ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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