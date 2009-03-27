В.Окулов согласился на переход в Минтранс

Бывший генеральный директор ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Валерий Окулов дал согласие на переход в Министерство транспорта на должность заместителя министра.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, документы о назначении В.Окулова на должность находятся на утверждении в правительстве РФ. Предполагается, что в министерстве он будет курировать вопросы гражданской авиации.

Напомним, что о предложении В.Окулову занять эту должность министр транспорта Игорь Левитин объявил 13 марта.

Накануне совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" принял решение прекратить полномочия генерального директора Валерия Окулова, на его пост назначен первый вице-президент АФК "Система" Виталий Савельев.

Валерий Окулов – зять первого президента России Бориса Ельцина. В 1997 году он стал генеральным директором "Аэрофлота", которым до этого фактически владел предприниматель Борис Березовский. В.Окулов вывел компанию из-под влияния олигарха и руководил ею в течение 12 лет.

Новый руководитель компании Виталий Савельев – выпускник Ленинградского политехнического института.

В 1990-е годы В.Савельев возглавлял банк "Россия", который финансировал в частности предвыборную мэрскую кампанию Анатолия Собчака. Избирательный штаб тогда возглавлял будущий президент России Владимир Путин.

С сентября 2001 по 2002 год он являлся заместителем председателя ОАО "Газпром", а в 2004-2007 годах занимал должность заместителя главы Министерства экономического развития и торговли России.

"Аэрофлот" основан в 1923г., базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево. Компания осуществляет собственные рейсы в 95 пунктов в 48 странах, контролирует более 45% российского рынка регулярных международных перевозок, доля на внутренних воздушных линиях составляет 12,5%, с учетом дочерних авиакомпаний - 17%.

Контрольный пакет акций "Аэрофлота" в размере 51,17% принадлежит государству.