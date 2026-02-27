Вучич попросил у Токаева помощи в обучении спецназа
Президент Сербии Александр Вучич, который находится с визитом в Астане, попросил помощи у казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева в обучении спецназа.
«Я один из немногих президентов, кто внимательно следил за соревнованием спецподразделений со всего мира в ОАЭ и с восхищением отметил, что Казахстан оказался убедительно лучшим в мире. Убедительно лучшим в мире — и я хочу, чтобы об этом знали и люди в Сербии, которые сейчас это смотрят», — сказал Вучич (цитата по РТС).
В середине февраля в Дубае прошли международные соревнования UAE SWAT Challenge 2026, где первые два места заняли команды спецназовцев из Казахстана.
В ходе визита Вучича Астана и Белград обменялись десятью подписанными меморандумами о сотрудничестве, в том числе в науке, здравоохранении, информационных технологиях и других областях. Президент Сербии счел, что во многих областях, в том числе в военно-технических вопросах, страны могли бы значительно углубить сотрудничество, и пообещал подготовить визит Токаева в Сербию «наиболее подходящим образом, чтобы решить все открытые вопросы».
Токаев наградил Вучича высшей наградой Казахстана — орденом Золотого орла, который выдают за исключительные заслуги перед республикой. Сербский президент поблагодарил за награду, которую назвал не только большой привилегией, но и большим обязательством, пообещав работать над улучшением сотрудничества двух стран.
