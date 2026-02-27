 Перейти к основному контенту
Политика
Вучич попросил у Токаева помощи в обучении спецназа

Вучич отметил победу казахстанских силовиков на соревнованиях спецназовцев в Дубае и обратился к Токаеву с просьбой помочь в подготовке сербских подразделений
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич, который находится с визитом в Астане, попросил помощи у казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева в обучении спецназа.

«Я один из немногих президентов, кто внимательно следил за соревнованием спецподразделений со всего мира в ОАЭ и с восхищением отметил, что Казахстан оказался убедительно лучшим в мире. Убедительно лучшим в мире — и я хочу, чтобы об этом знали и люди в Сербии, которые сейчас это смотрят», — сказал Вучич (цитата по РТС).

В середине февраля в Дубае прошли международные соревнования UAE SWAT Challenge 2026, где первые два места заняли команды спецназовцев из Казахстана.

МВД Сербии сообщило о подготовке покушения на Вучича
Политика
Александр Вучич

В ходе визита Вучича Астана и Белград обменялись десятью подписанными меморандумами о сотрудничестве, в том числе в науке, здравоохранении, информационных технологиях и других областях. Президент Сербии счел, что во многих областях, в том числе в военно-технических вопросах, страны могли бы значительно углубить сотрудничество, и пообещал подготовить визит Токаева в Сербию «наиболее подходящим образом, чтобы решить все открытые вопросы».

Токаев наградил Вучича высшей наградой Казахстана — орденом Золотого орла, который выдают за исключительные заслуги перед республикой. Сербский президент поблагодарил за награду, которую назвал не только большой привилегией, но и большим обязательством, пообещав работать над улучшением сотрудничества двух стран.

Полина Мартынова
Сербия Казахстан Александр Вучич Касым-Жомарт Токаев спецназ
Александр Вучич
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
